08 августа 2025

Интересовали «Мерседес» и «Приора»: челябинский подросток совершил серию угонов. Фото

Подростка из Снежинска задержали за угон двух автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Снежинска сел за руль чужих автомобилей
Житель Снежинска сел за руль чужих автомобилей Фото:

В Снежинске Челябинской области сотрудники полиции задержали 18-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля «Лада Приора» и «Мерседеса». Об этом URA.RU сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск поступило два сообщения от горожан о попытке угона „Мерседеса“ и угоне „Лады Приора“. Оперативники уголовного розыска в ходе комплекса мероприятий установили, что к совершению преступлений причастен 18-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, молодой человек сначала заметил открытую иномарку с ключами в замке зажигания. Сел за руль и пытался уехать, однако двигатель заглох через несколько метров. Злоумышленник бросил машину. Спустя несколько дней он обнаружил на неохраняемой стоянке отечественный автомобиль также с ключом. Угнанную «Ладу Приора» подозреваемый использовал недолго, после чего оставил на территории одного из садовых товариществ города.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам покушения на угон и незаконного завладения транспортным средством. Материалы расследования находятся в отделе дознания ОМВД Снежинска.

18-летний угонщик пытался завладеть «Мерседесом»
18-летний угонщик пытался завладеть «Мерседесом»
Фото:
Через пару дней молодой человек угнал «Приору»
Через пару дней молодой человек угнал «Приору»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске Челябинской области сотрудники полиции задержали 18-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля «Лада Приора» и «Мерседеса». Об этом URA.RU сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В дежурную часть Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск поступило два сообщения от горожан о попытке угона „Мерседеса“ и угоне „Лады Приора“. Оперативники уголовного розыска в ходе комплекса мероприятий установили, что к совершению преступлений причастен 18-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе ведомства. По данным следствия, молодой человек сначала заметил открытую иномарку с ключами в замке зажигания. Сел за руль и пытался уехать, однако двигатель заглох через несколько метров. Злоумышленник бросил машину. Спустя несколько дней он обнаружил на неохраняемой стоянке отечественный автомобиль также с ключом. Угнанную «Ладу Приора» подозреваемый использовал недолго, после чего оставил на территории одного из садовых товариществ города. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам покушения на угон и незаконного завладения транспортным средством. Материалы расследования находятся в отделе дознания ОМВД Снежинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...