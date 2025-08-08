В Снежинске Челябинской области сотрудники полиции задержали 18-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля «Лада Приора» и «Мерседеса». Об этом URA.RU сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«В дежурную часть Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск поступило два сообщения от горожан о попытке угона „Мерседеса“ и угоне „Лады Приора“. Оперативники уголовного розыска в ходе комплекса мероприятий установили, что к совершению преступлений причастен 18-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, молодой человек сначала заметил открытую иномарку с ключами в замке зажигания. Сел за руль и пытался уехать, однако двигатель заглох через несколько метров. Злоумышленник бросил машину. Спустя несколько дней он обнаружил на неохраняемой стоянке отечественный автомобиль также с ключом. Угнанную «Ладу Приора» подозреваемый использовал недолго, после чего оставил на территории одного из садовых товариществ города.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам покушения на угон и незаконного завладения транспортным средством. Материалы расследования находятся в отделе дознания ОМВД Снежинска.
