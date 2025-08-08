В Челябинске мужчина ворвался в ночной клуб с криками, что взорвет его

В Челябинске мужчина проник в ночной клуб и угрожал взорвать его. Об этом сообщило прибывшее на место ЧП охранное предприятие.
«Вечером 8 августа в ночной клуб на Карла Маркса зашел мужчина с рюкзаком. Он заорал, что у него при себе взрывное устройство, и что он всех взорвет», — говорится в сообщении охранной компании «Варяг», опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
На место оперативно прибыла группа быстрого реагирования. При задержании мужчина продолжал проявлять агрессию и высказывал угрозы в адрес присутствующих. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте также работали сотрудники полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
