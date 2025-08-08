08 августа 2025

Многодетная челябинка оказалась в числе четырех погибших в ДТП в Башкирии. Фото

В аварии погибли четыре человека
Многодетная жительница Челябинской области погибла в аварии, произошедшей в Башкортостане утром 9 августа. На дороге Магнитогорск — Аэропорт столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

«Столкнулись „Мазда 3“ под управлением 55-летней местной жительницы и встречная „Лада Приора“, за рулем которой находился 35-летний житель Челябинской области. В результате ДТП водитель „Мазды“ и два пассажира, женщины, скончались до приезда скорой медицинской помощи. В „Ладе“ погибла 30-летняя супруга водителя», — написала пресс-служба ведомства в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Также в аварии пострадали водитель «Лады» и трое его детей: две девочки двух и двенадцати лет, а также девятилетний мальчик. Все они с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу.

Как URA.RU писало ранее, утром 9 августа на автодороге Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан произошло лобовое столкновение двух автомобилей марки «Лада Калина». В результате погибли два человека.

В ДТП в Башкирии столкнулись «Мазда 3» и «Лада Приора»
В ДТП в Башкирии столкнулись «Мазда 3» и «Лада Приора»
Фото:

