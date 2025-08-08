08 августа 2025

«Занимают очередь с 4 утра»: челябинским пенсионерам дали три часа в неделю на получение пенсий. Фото

Жители Пласта не могут получить пенсии из-за сокращенного графика работы почты
Пенсионерам приходится занимать очередь в отделение ранним утром
Жители города Пласт Челябинской области пожаловались на невозможность получить пенсии из-за сокращенного графика работы центрального отделения «Почты России» на улице Октябрьской. Оно функционирует только раз в неделю и закрывается к обеду, из-за чего не все люди могут получить выплаты. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

«Сегодня мама не смогла получить пенсию, так как люди занимали очередь с 4 утра. На почте некому работать, она работает один раз в неделю и до 13 часов. Как жить неделю без денег?» — написала подписчица в группе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному объявлению на дверях отделения, выплата пенсий производится по особому графику: 8 августа — за период с 8 по 14 числа, 15 августа — за 15-21 числа, 22 августа — за 22-24 числа месяца. Открывается офис в 10 часов. В обращении приносят извинения за доставленные неудобства.

Как сообщало URA.RU ранее, жительница Спасского сельского поселения в Верхнеуральском районе Челябинской области пожаловалась на то, что в населенном пункте некому носить пенсию и корреспонденцию, поскольку работавший на почте сотрудник уволился. В социальных сетях она попросила разобраться в сложившейся ситуации.

