Рейсы из Челябинска в Сочи и Минводы и обратно задержали, в Москву — отменили

Рейсы из Челябинска в Сочи и Минеральные Воды задержали на несколько часов 9 августа. Самолеты из этих городов также приземлятся с опозданием. Помимо этого, были отменены рейсы из Москвы и обратно. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс СУ 2953, запланированный на 2:00 ночи в Сочи, был перенесен. Теперь вылет ожидается в 13:00. Самолет А4 6224 в Минеральные Воды должен был вылететь в 6:45 утра, но, по последним данным, вылет отложен до 12:45», — говорится в информации табло.
Аналогичная ситуация сложилась с обратными рейсами. Самолет А4 6223, отправляющийся из Минеральных Вод, должен был приземлиться в Челябинске в 5:45 утра, вылет переносится на более позднее время: расчетное время — 12:10. Рейс ДР 323 из Сочи вместо 13:20 ожидается к 14:28.
Добавим, что рейс СУ 1533 в Москву, запланированный на 7:20 утра, был отменен. Также аннулирован самолет СУ 1532 из столицы. Он должен был прилететь по расписанию в 00:30, после был перенесен на 05:55, а далее — отменен. Рейс ДР 6570 в Москву задерживается на 40 минут: предположительно вылетит в 14:40 вместо 14:00.
Как URA.RU писало ранее, в сочинском аэропорту продолжается сложная ситуация, связанная с многочисленными задержками авиарейсов. Причиной сбоев стало введение плана «Ковер» после атак беспилотников на территорию Краснодарского края. Из-за этого перенесли десятки рейсов.
