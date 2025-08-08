08 августа 2025

В Челябинске мужчина станцевал на капоте авто и верхом уехал в закат. Видео

Загадочный танец на крыше авто удивил челябинцев
В Челябинске на улице Хохрякова мужчина устроил танец на капоте ВАЗа, после чего уехал, сидя верхом на крыше автомобиля. Соответствующим видео очевидцы поделились в соцсетях.

«Молодые люди, похоже, решили: отжигать, так отжигать. История произошла на Хохрякова», — цитирует слова очевидца telegram-канал 31tv.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина был одет в черное. После нескольких минут танца он забрался на крышу автомобиля, а водитель машины тронулся и поехал. В таком положении молодой человек покинул место, предварительно попытавшись приставать к стоящим на остановке людям. 

Как сообщало URA.RU ранее, в январе 2025 года в Челябинске набрало популярность видео танцующего Деда Мороза, который развлекал жителей в Металлургическом районе. Публика пыталась повторить движения, но превзойти в танцах сказочного персонажа не смогла.

