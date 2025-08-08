08 августа 2025

В Челябинской области на «Авито» продают Библию за 500 тысяч рублей. Фото

Верующих может заинтересовать уникальная Библия, которую продают в Челябинске
Верующих может заинтересовать уникальная Библия, которую продают в Челябинске

В Челябинской области на платформе «Авито» выставили на продажу уникальную старинную Библию стоимостью 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений.

«Книга требует реставрации, что дает возможность вернуть ей былую красоту и сохранить для будущих поколений. Этот экземпляр — настоящий кусочек истории, хранящий в себе вековые традиции и духовное наследие», — пояснили в пресс-службе «Авито».

Среди представленных на площадке редких изданий можно найти книгу «Дон-Кихот», выпущенную в 1917 году. Издание отличается заводским браком: страницы остались неразрезанными, что придает ему дополнительную коллекционную ценность. Также на площадке представлен эксклюзивный фотоальбом Monica Bellucci by Dolce & Gabbana формата 34 на 43 см, весом более семи килограммов, и коллекционная серия книг о Гарри Поттере в подарочном боксе.

Кроме того, в Челябинске можно приобрести каталог автозапчастей ВАЗ-2106 1984 года выпуска на пяти языках. Любители произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова могут купить новое иллюстрированное юбилейное издание «Двенадцать стульев».

Древняя Библия требует реставрации
Древняя Библия требует реставрации
Фото:

