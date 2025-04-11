Администрация Екатеринбурга приступила к сносу ларьков возле торгового центра «Мегаполис», первым объектом стало заведение Kebab King. Владельцы ТЦ пытались помешать работе подрядчиков, но вмешалась полиция. За демонтажом наблюдал корреспондент URA.RU.
«Руководство торгового центра препятствовало выносу, на парковку не пускали специальную технику. Аргументировали тем, что автомобиль рабочий будет мешать людям и займет парковку», — прокомментировал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Позднее к парковке торгового центра прибыла полиция, тогда грузовой автомобиль пустили.
По словам начальника отдела организации торговли Юлии Амелиной, в скором времени будет снесено еще 11 киосков — на улицах 8 Марта и Циолковского. Павильоны расположены вокруг «Мегаполиса» и примыкают к его территории, однако принадлежат области, а не бизнесу.
В Екатеринбурге запущена реформа нестационарных торговых объектов. По новым правилам получить место для ларька можно только через аукцион. В 2025 году власти хотят избавиться от полутора тысяч киосков по всему городу. Актуальным требованиям законодательства на данный момент соответствуют только 5% мест.
В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!