Власти Екатеринбурга снесут почти все киоски, инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, власти Екатеринбурга в ближайшее время избавятся от полутора тысяч киосков по всему городу. Планы озвучил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин на заседании профильной комиссии гордумы, передает корреспондент URA.RU.
По словам Чаплыгина, всего в схеме сейчас 1588 мест, власти обследовали почти все их и пришли к выводу, что только 5% (75 мест) соответствуют актуальным требованиям законодательства. По ним в ближайшее время проведут торги. Остальные места из схемы исключат, а размещенные на них объекты ликвидируют.
В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.
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