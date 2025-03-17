17 марта 2025

Власти Екатеринбурга снесут почти все киоски, инсайд URA.RU подтвердился

Мэрия: в Екатеринбурге законно стоят только 5% киосков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У владельцев киосков установлен срок от суток до трех часов на вынос незаконной торговой точки
У владельцев киосков установлен срок от суток до трех часов на вынос незаконной торговой точки Фото:

Как и анонсировало URA.RU, власти Екатеринбурга в ближайшее время избавятся от полутора тысяч киосков по всему городу. Планы озвучил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин на заседании профильной комиссии гордумы, передает корреспондент URA.RU.

По словам Чаплыгина, всего в схеме сейчас 1588 мест, власти обследовали почти все их и пришли к выводу, что только 5% (75 мест) соответствуют актуальным требованиям законодательства. По ним в ближайшее время проведут торги. Остальные места из схемы исключат, а размещенные на них объекты ликвидируют.

В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.

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Как и анонсировало URA.RU, власти Екатеринбурга в ближайшее время избавятся от полутора тысяч киосков по всему городу. Планы озвучил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин на заседании профильной комиссии гордумы, передает корреспондент URA.RU. По словам Чаплыгина, всего в схеме сейчас 1588 мест, власти обследовали почти все их и пришли к выводу, что только 5% (75 мест) соответствуют актуальным требованиям законодательства. По ним в ближайшее время проведут торги. Остальные места из схемы исключат, а размещенные на них объекты ликвидируют. В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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