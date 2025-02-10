Власти Екатеринбурга усиливают давление на «киосочную мафию»

В Екатеринбурге сократили сроки ликвидации нелегальных ларьков

11 февраля 2025 в 11:16 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге сократили срок выноса незаконных киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга ужесточили требования к владельцам незаконных киосков и торговых павильонов. С подачи чиновников гордума внесла изменения в положение о демонтаже таких объектов, сократив сроки добровольного выноса, передает корреспондент URA.RU. «На практике мы убедились, что размещение конструкций, палаток и мобильных торговых объектов происходит за считанные минуты. В связи с чем освобождение занятого ими земельного участка возможно в такие же минуты. Мы предлагаем [давать] на это три часа. Что же касается остальных типов объектов, то здесь мы убедились, что незаконная установка киосков, павильонов происходит обычно в ночное время и не занимает более 24-х часов. Значит, и убрать его можно также в эти же сроки», — объяснил депутатам суть нововведений начальник департамента по торговле Максим Чаплыгин. Раньше у коммерсантов было пять дней. Документ обсуждали более часа. В ходе дискуссии выяснилось, что мэрия готова менять федеральное законодательство. Дело в том, что эти новые правила распространяются только на муниципальные и областные земли, на частную территорию (например, многоквартирных домов) чиновники заходить не могут — и бизнес этим активно пользуется. Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году мэрия планирует исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). Торговые точки поделены между несколькими крупными игроками — авторитетными бизнес-группами «Четырехсотые», «Центровые», «Визовские», афганцами, деятелями с Уралмаша — и коммерсантами средней руки. Один из источников агентства, близких к одной из этих групп, анонсировал, что администрацию будут заваливать исками, как только она начнет применять утвержденные 11 февраля поправки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга ужесточили требования к владельцам незаконных киосков и торговых павильонов. С подачи чиновников гордума внесла изменения в положение о демонтаже таких объектов, сократив сроки добровольного выноса, передает корреспондент URA.RU. «На практике мы убедились, что размещение конструкций, палаток и мобильных торговых объектов происходит за считанные минуты. В связи с чем освобождение занятого ими земельного участка возможно в такие же минуты. Мы предлагаем [давать] на это три часа. Что же касается остальных типов объектов, то здесь мы убедились, что незаконная установка киосков, павильонов происходит обычно в ночное время и не занимает более 24-х часов. Значит, и убрать его можно также в эти же сроки», — объяснил депутатам суть нововведений начальник департамента по торговле Максим Чаплыгин. Раньше у коммерсантов было пять дней. Документ обсуждали более часа. В ходе дискуссии выяснилось, что мэрия готова менять федеральное законодательство. Дело в том, что эти новые правила распространяются только на муниципальные и областные земли, на частную территорию (например, многоквартирных домов) чиновники заходить не могут — и бизнес этим активно пользуется. Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году мэрия планирует исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). Торговые точки поделены между несколькими крупными игроками — авторитетными бизнес-группами «Четырехсотые», «Центровые», «Визовские», афганцами, деятелями с Уралмаша — и коммерсантами средней руки. Один из источников агентства, близких к одной из этих групп, анонсировал, что администрацию будут заваливать исками, как только она начнет применять утвержденные 11 февраля поправки.