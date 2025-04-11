Инженер ранен при обстреле ВСУ энергообъекта в ЛНР

Инженер ранен при обстреле ВСУ энергообьекта в ЛНР
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В результате обстрела ВСУ по территории ЛНР есть пострадавшие
В результате обстрела ВСУ по территории ЛНР есть пострадавшие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику, повреждения получило здание Троицкого участка Сватовского районного электросетевого комплекса (РЭС) в поселке городского типа Троицкое. В результате этого ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Об этом сообщили в Минобороны. 

«10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ <...> осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия», — заявили в оборонном ведомстве. Также удар пришелся на складское помещение Государственного унитарного предприятия региона «Республиканская сетевая компания».

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ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику, повреждения получило здание Троицкого участка Сватовского районного электросетевого комплекса (РЭС) в поселке городского типа Троицкое. В результате этого ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Об этом сообщили в Минобороны.  «10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ <...> осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия», — заявили в оборонном ведомстве. Также удар пришелся на складское помещение Государственного унитарного предприятия региона «Республиканская сетевая компания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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