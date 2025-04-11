Инженер ранен при обстреле ВСУ энергообъекта в ЛНР

ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику, повреждения получило здание Троицкого участка Сватовского районного электросетевого комплекса (РЭС) в поселке городского типа Троицкое. В результате этого ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Об этом сообщили в Минобороны.
«10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ <...> осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия», — заявили в оборонном ведомстве. Также удар пришелся на складское помещение Государственного унитарного предприятия региона «Республиканская сетевая компания».
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