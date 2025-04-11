Уровень воды в тюменских реках продолжает расти. В Тобольске на реке Иртыш за минувшие сутки он вырос на 58 сантиметров и достиг отметки в 392 сантиметра над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72».
«Название поста: Тобольск — Иртыш. Уровень воды над нулем поста 392 сантиметра. Изменение уровня воды за сутки — 58 сантиметров», — указано на сайте.
В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды в реках изменились следующим образом:
- Ишим в Ишиме +14 (607);
- Ишим в Викуловском районе +5 (610);
- Ишим в Абатском районе +13 (684);
- Тура в Тюмени +16 (210);
- Ишим в районе Ильинки +3 (746);
- Тобол в Ялуторовске +2 (464);
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Прогноз касается села Ильинка. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!