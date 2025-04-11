11 апреля 2025

В тюменской реке уровень за сутки подскочил более чем на полметра. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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На утро 12 апреля уровень воды в реках продснова вырос
На утро 12 апреля уровень воды в реках продснова вырос Фото:

Уровень воды в тюменских реках продолжает расти. В Тобольске на реке Иртыш за минувшие сутки он вырос на 58 сантиметров и достиг отметки в 392 сантиметра над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72».

«Название поста: Тобольск — Иртыш. Уровень воды над нулем поста 392 сантиметра. Изменение уровня воды за сутки — 58 сантиметров», — указано на сайте.

В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды в реках изменились следующим образом:

  • Ишим в Ишиме +14 (607);
  • Ишим в Викуловском районе +5 (610);
  • Ишим в Абатском районе +13 (684);
  • Тура в Тюмени +16 (210);
  • Ишим в районе Ильинки +3 (746);
  • Тобол в Ялуторовске +2 (464);

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Прогноз касается села Ильинка. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году.

Уровень воды в реках Тюменской области на 12 апреля
Уровень воды в реках Тюменской области на 12 апреля
Фото:

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Уровень воды в тюменских реках продолжает расти. В Тобольске на реке Иртыш за минувшие сутки он вырос на 58 сантиметров и достиг отметки в 392 сантиметра над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72». «Название поста: Тобольск — Иртыш. Уровень воды над нулем поста 392 сантиметра. Изменение уровня воды за сутки — 58 сантиметров», — указано на сайте. В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды в реках изменились следующим образом: Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что река Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Прогноз касается села Ильинка. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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