Житель Осы обстрелял из пистолета прохожих и соседний дом

В Прикамье осудили жителя Осы за стрельбу по прохожим и по зданию. Подробностями дела поделилась пресс-служба местного районного суда.
«Житель Осы в один из дней августа 2025 года, находясь в общественном месте, на балконе квартиры <...> осуществил не менее трех выстрелов в направлении прохожих и по окнам одного из домов из пневматического пистолета, чем нарушил общественный порядок и повредил чужое имущество. Тем самым он совершил мелкое хулиганство», — указано в судебном решении из картотеки ведомства.
В ходе заседания хулиган свою вину признал, заявил, что сожалеет о случившемся. Нарушителя приговорили к административному аресту на пять суток.
Ранее URA.RU рассказывало про пермяка, который расстрелял из пневматического пистолета такси. Его оперативно задержали.
