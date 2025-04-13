Силовики и медики Тюмени перейдут на усиленный режим

В Тюмени во время майских праздников службы экстренного реагирвоания будут работать в усиленном режиме. Это касается медиков, полицейских, сотрудников МЧС и Росгвардии, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Усиленные меры безопасности примут в Тюменской области в дни майских праздников. Решение принято на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор области Александр Моор», — говорится в сообщении.
Режим усиления будет действовать с 20 апреля по 11 мая включительно. Ранее сообщалось, что в Тюмени впервые за три года планируют провести Парад Победы.
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