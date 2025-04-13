13 апреля 2025

Силовики и медики Тюмени перейдут на усиленный режим

В Тюмени на майские праздники введут усиленный режим для полиции и медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Усиление будет действовать с 30 апреля по 11 мая
Усиление будет действовать с 30 апреля по 11 мая Фото:

В Тюмени во время майских праздников службы экстренного реагирвоания будут работать в усиленном режиме. Это касается медиков, полицейских, сотрудников МЧС и Росгвардии, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Усиленные меры безопасности примут в Тюменской области в дни майских праздников. Решение принято на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор области Александр Моор», — говорится в сообщении.

Режим усиления будет действовать с 20 апреля по 11 мая включительно. Ранее сообщалось, что в Тюмени впервые за три года планируют провести Парад Победы.

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В Тюмени во время майских праздников службы экстренного реагирвоания будут работать в усиленном режиме. Это касается медиков, полицейских, сотрудников МЧС и Росгвардии, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Усиленные меры безопасности примут в Тюменской области в дни майских праздников. Решение принято на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор области Александр Моор», — говорится в сообщении. Режим усиления будет действовать с 20 апреля по 11 мая включительно. Ранее сообщалось, что в Тюмени впервые за три года планируют провести Парад Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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