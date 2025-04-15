Баскетболистка УГМК Косу попала в женскую NBA

Форвард екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК 19-летняя Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американской командой «Миннесота Линкс». Спортсменка стала первой с 2018 года россиянкой, которая прошла отбор в лигу.
«Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать все, чтобы „Миннесота Линкс“ не пожалела о своем выборе», — передает «Спорт-Экспресс» слова девушки. Ее выбрали под 15-м номером.
Косу чемпионка Европы до 16 лет и самый ценный игрок турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. Через два года спортсменка перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.
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