Баскетболистка УГМК Косу попала в женскую NBA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Олаири Косу играет на позиции тяжелого форварда
Анастасия Олаири Косу играет на позиции тяжелого форварда Фото:

Форвард екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК 19-летняя Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американской командой «Миннесота Линкс». Спортсменка стала первой с 2018 года россиянкой, которая прошла отбор в лигу.

«Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать все, чтобы „Миннесота Линкс“ не пожалела о своем выборе», — передает «Спорт-Экспресс» слова девушки. Ее выбрали под 15-м номером.

Косу чемпионка Европы до 16 лет и самый ценный игрок турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. Через два года спортсменка перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Форвард екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК 19-летняя Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американской командой «Миннесота Линкс». Спортсменка стала первой с 2018 года россиянкой, которая прошла отбор в лигу. «Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать все, чтобы „Миннесота Линкс“ не пожалела о своем выборе», — передает «Спорт-Экспресс» слова девушки. Ее выбрали под 15-м номером. Косу чемпионка Европы до 16 лет и самый ценный игрок турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. Через два года спортсменка перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...