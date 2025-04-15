Член команды теневого мэра из ХМАО вышел из СИЗО

Задержанный экс-депутат думы Нефтеюганска и бывший директор комбината школьного питания Виктор Федин освобожден из-под стражи. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Федин освобожден из-под ареста в апелляционном суде», — рассказал URA.RU источник из силовых структур. Федину по решению суда запрещено общаться с другими фигурантами уголовного дела, он также обязан являться на допрос по вызову следователя.
Инсайдеры муссируют слухи о сделке со следствием. Однако на момент публикации подтвердить эту информацию не удалось.
Федин проходит подозреваемым по делу о распродаже муниципального имущества. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «растрата». Его вместе с коллегой по КШП, экс-депутатом думы Нефтеюганска Яном Ковалем подозревают в незаконной приватизации и продаже муниципального имущества — здания комбината школьного питания местной предпринимательнице Екатерине Косых.
Источники агентства предполагают, что все указанные лица связаны с депутатом окружной думы — влиятельным бизнесменом Степаном Пыталевым, которого называют «теневым мэром» Нефтеюганска.
URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО и пресс-службе следстве
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