14 апреля 2025

Россия пригласила представителей Аргентины на ПМЭФ-2025

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ПМЭФ известен как платформа для обсуждения критически важных вопросов мировой экономики
ПМЭФ известен как платформа для обсуждения критически важных вопросов мировой экономики Фото:

Россия пригласила высокопоставленных представителей Аргентины на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в 2025 году. Посол России в Аргентине, Энрике Игнасио Феррер Виейра, подтвердил, что приглашения были направлены министру экономики Луису Капуто, а также другим ключевым членам правительства.

«Мы передали недавно приглашение аргентинским властям. Пока не знаем, каким будет ответ. Пригласили министра экономики, министра человеческого капитала, министра финансов», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум известен как платформа для обсуждения критически важных вопросов мировой экономики, а также для укрепления двусторонних и многосторонних связей между странами. Тема форума в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Россия пригласила высокопоставленных представителей Аргентины на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в 2025 году. Посол России в Аргентине, Энрике Игнасио Феррер Виейра, подтвердил, что приглашения были направлены министру экономики Луису Капуто, а также другим ключевым членам правительства. «Мы передали недавно приглашение аргентинским властям. Пока не знаем, каким будет ответ. Пригласили министра экономики, министра человеческого капитала, министра финансов», — сказал посол в беседе с РИА Новости. Петербургский международный экономический форум известен как платформа для обсуждения критически важных вопросов мировой экономики, а также для укрепления двусторонних и многосторонних связей между странами. Тема форума в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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