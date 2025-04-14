Россия пригласила представителей Аргентины на ПМЭФ-2025

Россия пригласила высокопоставленных представителей Аргентины на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в 2025 году. Посол России в Аргентине, Энрике Игнасио Феррер Виейра, подтвердил, что приглашения были направлены министру экономики Луису Капуто, а также другим ключевым членам правительства.
«Мы передали недавно приглашение аргентинским властям. Пока не знаем, каким будет ответ. Пригласили министра экономики, министра человеческого капитала, министра финансов», — сказал посол в беседе с РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум известен как платформа для обсуждения критически важных вопросов мировой экономики, а также для укрепления двусторонних и многосторонних связей между странами. Тема форума в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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