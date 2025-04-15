В жестком ДТП в Челябинске водителя достают, разрезая кузов. Видео

В Челябинске на улице Героев Танкограда произошло ДТП с участием трех машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии образовалась пробка
Из-за аварии образовалась пробка Фото:

В Челябинске вечером 15 апреля произошла серьезная авария на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В результате ДТП пострадали три автомобиля. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из салона с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

«Пострадали три машины. На месте работают спасатели и скорая помощь. Девушку увезли в больницу», — говорится в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованном видео заметно, как сотрудники МЧС и спасатели используют гидравлический инструмент, чтобы освободить водителя. Судя по кадрам, столкнулись несколько машин, среди них легковые Ford и Mitsubishi. После ДТП возникла пробка. В связи происшествием Госавтоинспекция Челябинска готовит официальный комментарий.

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В Челябинске вечером 15 апреля произошла серьезная авария на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В результате ДТП пострадали три автомобиля. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из салона с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «Пострадали три машины. На месте работают спасатели и скорая помощь. Девушку увезли в больницу», — говорится в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в социальной сети «Вконтакте». На опубликованном видео заметно, как сотрудники МЧС и спасатели используют гидравлический инструмент, чтобы освободить водителя. Судя по кадрам, столкнулись несколько машин, среди них легковые Ford и Mitsubishi. После ДТП возникла пробка. В связи происшествием Госавтоинспекция Челябинска готовит официальный комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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