В Челябинске вечером 15 апреля произошла серьезная авария на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В результате ДТП пострадали три автомобиля. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из салона с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.
«Пострадали три машины. На месте работают спасатели и скорая помощь. Девушку увезли в больницу», — говорится в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».
На опубликованном видео заметно, как сотрудники МЧС и спасатели используют гидравлический инструмент, чтобы освободить водителя. Судя по кадрам, столкнулись несколько машин, среди них легковые Ford и Mitsubishi. После ДТП возникла пробка. В связи происшествием Госавтоинспекция Челябинска готовит официальный комментарий.
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