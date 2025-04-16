Poitico: Трамп разозлился на Европу после ссоры с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трампу не нравится позиция Зеленского по текущему конфликту и его отношения с Европой
Трампу не нравится позиция Зеленского по текущему конфликту и его отношения с Европой Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с европейскими лидерами, разозлили американского лидера Дональда Трампа. В частности, он зол на ЕС, ему не понравился «вид Европы, обнимающей Зеленского». Об этом сообщила газета Poitico. 

«Трампа, как говорят, раздражали события того воскресенья — не только королевский визит Зеленского, но и вид Европы, обнимающей его (Зеленского — прим. URA.RU). Британский чиновник сказал, что команде Трампа „не понравилось, как это выглядело… как все это произошло“», — говорится в материале. Один из британских чиновников заявил, что все это, возможно, сподвигло Великобританию усилить давление на Украину для начала переговоров в ближайшие дни.

Также Владимир Зеленский, уезжая из Британии, дал интервью журналистам. В нем он сообщил, что мирное соглашение по конфликту будет подписано еще не скоро. Некоторые аналитики считают, что именно это заявление стало «последней каплей», после чего Дональд Трамп принял решение о приостановки военной помощи Киеву. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с европейскими лидерами, разозлили американского лидера Дональда Трампа. В частности, он зол на ЕС, ему не понравился «вид Европы, обнимающей Зеленского». Об этом сообщила газета Poitico.  «Трампа, как говорят, раздражали события того воскресенья — не только королевский визит Зеленского, но и вид Европы, обнимающей его (Зеленского — прим. URA.RU). Британский чиновник сказал, что команде Трампа „не понравилось, как это выглядело… как все это произошло“», — говорится в материале. Один из британских чиновников заявил, что все это, возможно, сподвигло Великобританию усилить давление на Украину для начала переговоров в ближайшие дни. Также Владимир Зеленский, уезжая из Британии, дал интервью журналистам. В нем он сообщил, что мирное соглашение по конфликту будет подписано еще не скоро. Некоторые аналитики считают, что именно это заявление стало «последней каплей», после чего Дональд Трамп принял решение о приостановки военной помощи Киеву. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...