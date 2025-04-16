Poitico: Трамп разозлился на Европу после ссоры с Зеленским

Недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с европейскими лидерами, разозлили американского лидера Дональда Трампа. В частности, он зол на ЕС, ему не понравился «вид Европы, обнимающей Зеленского». Об этом сообщила газета Poitico.
«Трампа, как говорят, раздражали события того воскресенья — не только королевский визит Зеленского, но и вид Европы, обнимающей его (Зеленского — прим. URA.RU). Британский чиновник сказал, что команде Трампа „не понравилось, как это выглядело… как все это произошло“», — говорится в материале. Один из британских чиновников заявил, что все это, возможно, сподвигло Великобританию усилить давление на Украину для начала переговоров в ближайшие дни.
Также Владимир Зеленский, уезжая из Британии, дал интервью журналистам. В нем он сообщил, что мирное соглашение по конфликту будет подписано еще не скоро. Некоторые аналитики считают, что именно это заявление стало «последней каплей», после чего Дональд Трамп принял решение о приостановки военной помощи Киеву.
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