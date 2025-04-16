В Екатеринбурге планируют снести часть жилых домов у озера Шарташ

Часть улицы Проезжая в районе озера Шарташ в Екатеринбурге может стать прогулочной — для этого нужно будет снести расположенные там дома. Об этом в ходе доклада на комиссии гордумы по местному самоуправлению заявил новый глава Кировского района (с февраля 2025 года) Андрей Корюков.
«Это стратегический план, который стоит перед городом уже лет 15-20. Мы с вами туда приступали с „Итальянским кварталом“ (первый камень был заложен 30 мая 2005 года на северном берегу озера Шарташ, недалеко от перекрестка улицы Проезжей и переулка Укромного, — прим. URA.RU), и со строительством там оздоровительной дорожки. Надо эту часть улицы Проезжей на стороне Шарташа все-таки освобождать от строений. Делать ее зоной пешей, и зоной свободной от жилья», — рассказал Корюков.
При этом, по его словам, автомобильную часть улицы Проезжая, которая связывает Екатеринбург с городом Березовским, нужно делать четырехполосной. И в этот проект заходить при участии областного и, возможно, федерального бюджета.
Также власти города думают над вопросом очистки Шарташа. Эти работы, по словам Корюкова, на озере не проводились с 1962 года. «Его надо чистить, там очень много сапропели. Вроде бы Министерство природы России и наше планирует там уборку сапропели», — добавил он.
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