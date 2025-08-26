Под Екатеринбургом 11-летняя девочка на питбайке протаранила легковушку. Фото

В поселке Белоярский (Свердловская область) вечером 25 августа 11-летняя девочка на мощном питбайке влетела в ВАЗ-2107, авария случилась на перекрестке. Ребенка со рваной раной ноги госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Управлявшая питбайком Motoland объемом двигателя 125 куб. см при повороте налево на перекрестке улиц Машинистов — Новоселов допустила наезд на автомобиль ВАЗ-2107», — пояснили там. Сейчас ребенок находится в ДГКБ №9.

Как оказалось, мотоцикл девочке купил ее родной дядя. За это на него завели административный протокол и оштрафовали на 30 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности матери пострадавшей.

