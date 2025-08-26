В общежитие УрФУ приедут два министра из Африки

Гости из Гвинеи-Бисау посмотрят, в каких условиях на Урале живут студенты
В Екатеринбург 28 августа прибудет делегация из Республики Гвинея-Бисау во главе с двумя министрами. Они пообщаются со студентами из Африки, которые обучаются в УрФУ, и побывают в их общежитии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Состоится встреча руководства УрФУ с иностранной делегацией. Со стороны Гвинеи-Бисау участвуют министр природных ресурсов Самбу Малам и министр экологии Суареш Кассама Вириату. Они пообщаются со своими соотечественниками-студентами и побывают на экскурсии в кампусе „Новокольцовский“. Там они посетят общежитие №2», — объяснили в вузе.

За прошлые годы УрФУ закончили 23 гвинейца, сейчас в вузе учатся еще 13 граждан этой страны. Образовательный проект разработан совместно с компанией РУСАЛ, которая имеет производство в Гвинее-Бисау и готовит промышленные кадры для ряда стран Африки. 

Как добавил Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, в Екатеринбург едут учиться и ребята из других стран. Подробнее о том, что привлекает иностранцев в России, читайте в эксклюзивном интервью дипломата URA.RU. Оно появится в ближайшие дни на сайте агентства. 

