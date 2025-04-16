16 апреля 2025

В ХМАО следователи предъявили обвинения дебоширу, избившему ветерана СВО

Дебоширу из Нижневартовска грозит ответственность по трем статьям УК РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Дебоширу из Нижневартовска предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ
Дебоширу из Нижневартовска предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ Фото:

Дебоширу из Нижневартовска грозит ответственность по трем статьям УК РФ за угрозу убийством, хулиганство и незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«Следственным отделом по городу Нижневартовску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 119 (угроза убийством), 139 (незаконное проникновение в жилище) и 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия в ночь на 1 февраля 2025 года югорачнин, будучи пьяным, выбил дверь в квартиру соседей, вломился в жилье и избил хозяев. Ранее он же оскорблял других соседей и побил женщину и двух мужчин. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.

Ранее URA.RU писало, что дебошир из Нижневартовска, Сергей Романов по кличке «Негр» попросился на СВО. Соседи агрессора опасаются мести с его стороны.

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Дебоширу из Нижневартовска грозит ответственность по трем статьям УК РФ за угрозу убийством, хулиганство и незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. «Следственным отделом по городу Нижневартовску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 119 (угроза убийством), 139 (незаконное проникновение в жилище) и 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия в ночь на 1 февраля 2025 года югорачнин, будучи пьяным, выбил дверь в квартиру соседей, вломился в жилье и избил хозяев. Ранее он же оскорблял других соседей и побил женщину и двух мужчин. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. Ранее URA.RU писало, что дебошир из Нижневартовска, Сергей Романов по кличке «Негр» попросился на СВО. Соседи агрессора опасаются мести с его стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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