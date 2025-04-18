Умер актер Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли

Скончался российский актер дубляжа Рудольф Панков. Его голосом говорили персонажи ф саге о Гарри Поттере (Артур Уизли), «Голодных играх» (Кориолан Сноу), «Людей X» (Магнето) и многие другие. О смерти Панкова блогер Дмитрий Череватенко.
«Апрель — месяц ухода легенд. Сегодня, 18 апреля 2025 года, не стало Рудольфа Панкова, актера кино и озвучания», — написал Череватенко в своем telegram-канале.
Панкову было 87 лет. На счету одного самых известных актеров дубляжа в России более 800 проектов: советские, российские и зарубежные фильмы и мультфильмы. В их числе «Тор: Рагнарек» Один), франшиза «Гарри Поттер» (Артур Уизли), «Люди в черном» (агент Кей), «Люди Икс» (Магнето).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.