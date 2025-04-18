Умер актер Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли

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Рудольф Панков был одним из самых известных актеров дубляжа в российском кино
Рудольф Панков был одним из самых известных актеров дубляжа в российском кино Фото:

Скончался российский актер дубляжа Рудольф Панков. Его голосом говорили персонажи ф саге о Гарри Поттере (Артур Уизли), «Голодных играх» (Кориолан Сноу), «Людей X» (Магнето) и многие другие. О смерти Панкова блогер Дмитрий Череватенко.

«Апрель — месяц ухода легенд. Сегодня, 18 апреля 2025 года, не стало Рудольфа Панкова, актера кино и озвучания», — написал Череватенко в своем telegram-канале.

Панкову было 87 лет. На счету одного самых известных актеров дубляжа в России более 800 проектов: советские, российские и зарубежные фильмы и мультфильмы. В их числе «Тор: Рагнарек» Один), франшиза «Гарри Поттер» (Артур Уизли), «Люди в черном» (агент Кей), «Люди Икс» (Магнето).

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Скончался российский актер дубляжа Рудольф Панков. Его голосом говорили персонажи ф саге о Гарри Поттере (Артур Уизли), «Голодных играх» (Кориолан Сноу), «Людей X» (Магнето) и многие другие. О смерти Панкова блогер Дмитрий Череватенко. «Апрель — месяц ухода легенд. Сегодня, 18 апреля 2025 года, не стало Рудольфа Панкова, актера кино и озвучания», — написал Череватенко в своем telegram-канале. Панкову было 87 лет. На счету одного самых известных актеров дубляжа в России более 800 проектов: советские, российские и зарубежные фильмы и мультфильмы. В их числе «Тор: Рагнарек» Один), франшиза «Гарри Поттер» (Артур Уизли), «Люди в черном» (агент Кей), «Люди Икс» (Магнето).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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