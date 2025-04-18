Пермяков встревожило массовое заселение иностранцев в общежитие

Информация о массовом заселении трудовых мигрантов в одно из общежитий под Пермью не соответствует действительности. С таким заявлением выступила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Полиция официально заявляет, что данная информация (о заселении мигрантов в общежитие — прим. URA.RU) не соответствует действительности. По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города», — написано в telegram-канале ведомства.
Речь — про общежитие по улице Вербной в Култаево. Ранее ряд пабликов и мессенджеров со ссылкой на жалобы местных жителей опубликовал информацию в массовом заселении иностранцев.
URA.RU ранее писало, что оперативники пермского УФСБ в ходе облавы на мигрантов нашли незаконную молельную. В начале месяца региональное отделение ЛДПР предложило властям ввести ограничения для иностранцев при получении мер социальной поддержки.
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