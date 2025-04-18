18 апреля 2025

Пермяков встревожило массовое заселение иностранцев в общежитие

Полиция опровергла массовое заселение мигрантов в сельское общежитие под Пермью
© Служба новостей «URA.RU»
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На проблему с мигрантами пожаловались жители села Култаево
На проблему с мигрантами пожаловались жители села Култаево Фото:

Информация о массовом заселении трудовых мигрантов в одно из общежитий под Пермью не соответствует действительности. С таким заявлением выступила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Полиция официально заявляет, что данная информация (о заселении мигрантов в общежитие — прим. URA.RU) не соответствует действительности. По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города», — написано в telegram-канале ведомства.

Речь — про общежитие по улице Вербной в Култаево. Ранее ряд пабликов и мессенджеров со ссылкой на жалобы местных жителей опубликовал информацию в массовом заселении иностранцев.

URA.RU ранее писало, что оперативники пермского УФСБ в ходе облавы на мигрантов нашли незаконную молельную. В начале месяца региональное отделение ЛДПР предложило властям ввести ограничения для иностранцев при получении мер социальной поддержки.

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Информация о массовом заселении трудовых мигрантов в одно из общежитий под Пермью не соответствует действительности. С таким заявлением выступила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Полиция официально заявляет, что данная информация (о заселении мигрантов в общежитие — прим. URA.RU) не соответствует действительности. По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города», — написано в telegram-канале ведомства. Речь — про общежитие по улице Вербной в Култаево. Ранее ряд пабликов и мессенджеров со ссылкой на жалобы местных жителей опубликовал информацию в массовом заселении иностранцев. URA.RU ранее писало, что оперативники пермского УФСБ в ходе облавы на мигрантов нашли незаконную молельную. В начале месяца региональное отделение ЛДПР предложило властям ввести ограничения для иностранцев при получении мер социальной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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