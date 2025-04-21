Аналитик Пырьева: рубль укрепился благодаря интересу к активам РФ из-за рубежа

Рубль укрепляется благодаря ослаблению доллара, интересу иностранных инвесторов к российским активам и активным продажам валюты Банком России и экспортерами. Об этом рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.
«Укрепление рубля в первую очередь обусловлено ослаблением американского доллара на фоне торговых конфликтов между США и другими государствами. Кроме того, российские активы стали выглядеть более привлекательно для иностранных инвесторов, которые рассчитывают на нормализацию отношений между Россией и США, а также на снижение инвестиционных рисков внутри страны», — сообщают «Известия» со ссылкой на Пырьеву.
Эксперт отмечает положительное сальдо финансового счета в 13 млрд в I квартале 2025 года из-за роста прямых иностранных инвестиций. Сальдо текущих операций составило 19,8 млрд, что свидетельствует о сбалансированности валютного рынка. Рублю также помогают нетто-продажи юаня Центробанком. Однако Пырьева считает, что рост курса рубля временный, так как падение цен на нефть сократит валютные поступления, а спрос на импорт может вырасти.
Ранее аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозировали, что укрепление рубля будет временным, а среднегодовой курс составит около 96 рублей за доллар с возможным возвращением к трехзначным значениям к концу 2025 года. Рост курса в начале года связывали с техническими причинами, такими как налоговые выплаты и временное снижение геополитических рисков, однако ожидается, что давление на рубль усилится из-за сокращения торгового баланса и возможного падения цен на сырье.
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