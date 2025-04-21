21 апреля 2025

В Сургуте пассажир выбежал на летное поле, чтобы успеть на самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспавший на рейс пассажир выбежал на летное поле в надежде догнать самолет
Проспавший на рейс пассажир выбежал на летное поле в надежде догнать самолет Фото:

В Сургуте (ХМАО) житель Дагестана проспал рейс «Сургут-Махачкала» и, увидев, что автобус с пассажирами двигается к трапу, махнул через забор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Мужчина в момент объявления о посадке в автобус спал в „стерильной зоне“, после вышел в зону для курения и понял, что людей уже доставляют к трапу. Он перемахнул через забор и побежал к самолету», — рассказал агентству начальник отделения информации и общественных связей ведомства Дмитрий Солдатов. Об инциденте транспортным полицейским сообщили сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Сургута, которые задержали опоздавшего 35-летнего пассажира.

Мужчина ранее не судим, в момент происшествия был трезв. Штрафовать его не стали, но на рейс он так и не попал. По словам очевидцев, на фоне инцидента ему стало плохо, врачи оказали помощь. Добрался ли он до места назначения неизвестно.

Ранее URA.RU рассказывало, что пассажир отказался от перелета из Сургута из-за предсказания покойной бабушки. Внук послушался и заявил, что хочет покинуть самолет, находясь уже в салоне.

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В Сургуте (ХМАО) житель Дагестана проспал рейс «Сургут-Махачкала» и, увидев, что автобус с пассажирами двигается к трапу, махнул через забор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Мужчина в момент объявления о посадке в автобус спал в „стерильной зоне“, после вышел в зону для курения и понял, что людей уже доставляют к трапу. Он перемахнул через забор и побежал к самолету», — рассказал агентству начальник отделения информации и общественных связей ведомства Дмитрий Солдатов. Об инциденте транспортным полицейским сообщили сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Сургута, которые задержали опоздавшего 35-летнего пассажира. Мужчина ранее не судим, в момент происшествия был трезв. Штрафовать его не стали, но на рейс он так и не попал. По словам очевидцев, на фоне инцидента ему стало плохо, врачи оказали помощь. Добрался ли он до места назначения неизвестно. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажир отказался от перелета из Сургута из-за предсказания покойной бабушки. Внук послушался и заявил, что хочет покинуть самолет, находясь уже в салоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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