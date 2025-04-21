Смертельный вирус обнаружили в водопроводе свердловского города

После аварии на водопроводе Асбеста (Свердловская область) санврачи обнаружили РНК гепатита А. Роспотребнадзор уже уведомил об этом врио губернатора Дениса Паслера, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Был организован отбор проб воды из головных сооружений водопровода, распределительной сети. Установлено несоответствие ряда проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в том числе в одной пробе от 19 апреля выявлена РНК вируса гепатита А», — пояснили в РПН.
В течение двух дней после коммунальной аварии качество воды улучшилось, однако санврачи призывают продолжать отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением. РПН продолжает надзор над работой МУП «Горэнерго». «О сложившейся ситуации проинформирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер», — добавили в ведомстве.
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