21 апреля 2025

Смертельный вирус обнаружили в водопроводе свердловского города

В водопроводной воде Асбеста Роспотребнадзор нашел гепатит А
© Служба новостей «URA.RU»
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Вирус нашли в одной пробе воды от 19 апреля
Вирус нашли в одной пробе воды от 19 апреля Фото:

После аварии на водопроводе Асбеста (Свердловская область) санврачи обнаружили РНК гепатита А. Роспотребнадзор уже уведомил об этом врио губернатора Дениса Паслера, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Был организован отбор проб воды из головных сооружений водопровода, распределительной сети. Установлено несоответствие ряда проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в том числе в одной пробе от 19 апреля выявлена РНК вируса гепатита А», — пояснили в РПН.

В течение двух дней после коммунальной аварии качество воды улучшилось, однако санврачи призывают продолжать отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением. РПН продолжает надзор над работой МУП «Горэнерго». «О сложившейся ситуации проинформирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер», — добавили в ведомстве.

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После аварии на водопроводе Асбеста (Свердловская область) санврачи обнаружили РНК гепатита А. Роспотребнадзор уже уведомил об этом врио губернатора Дениса Паслера, рассказали в пресс-службе ведомства. «Был организован отбор проб воды из головных сооружений водопровода, распределительной сети. Установлено несоответствие ряда проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в том числе в одной пробе от 19 апреля выявлена РНК вируса гепатита А», — пояснили в РПН. В течение двух дней после коммунальной аварии качество воды улучшилось, однако санврачи призывают продолжать отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением. РПН продолжает надзор над работой МУП «Горэнерго». «О сложившейся ситуации проинформирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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