Легковушку разнесло на куски в ДТП на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС проводят проверку
Инспекторы ДПС проводят проверку Фото:

На трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) случилось жесткое ДТП с двумя легковушками, в результате которого пострадали три человека. От сильного столкновения отечественное авто разнесло на куски, рассказали в Госавтоинспекции.

«На 11-м километре дороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Бакаря произошло столкновение ВАЗ 21099 и Renault Logan. Трех участников аварии доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают личности пострадавших. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку.

В результате аварии пострадали три человека
В результате аварии пострадали три человека
Фото:

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На трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) случилось жесткое ДТП с двумя легковушками, в результате которого пострадали три человека. От сильного столкновения отечественное авто разнесло на куски, рассказали в Госавтоинспекции. «На 11-м километре дороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Бакаря произошло столкновение ВАЗ 21099 и Renault Logan. Трех участников аварии доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», — пояснили в ведомстве. Правоохранители устанавливают личности пострадавших. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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