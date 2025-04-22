На трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) случилось жесткое ДТП с двумя легковушками, в результате которого пострадали три человека. От сильного столкновения отечественное авто разнесло на куски, рассказали в Госавтоинспекции.
«На 11-м километре дороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Бакаря произошло столкновение ВАЗ 21099 и Renault Logan. Трех участников аварии доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают личности пострадавших. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку.
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