Мужчина в Приморье заставлял родственников бойцов СВО слушать украинский гимн

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер ездил по селам в Приморье и включал соседям гимн Украины, полиция начала проверку
Пенсионер ездил по селам в Приморье и включал соседям гимн Украины, полиция начала проверку Фото:

В Приморском крае 73-летний житель поселка Перелетный неоднократно включал на улице гимн Украины перед соседями, среди которых есть матери погибших участников специальной военной операции (СВО). Мужчина регулярно выносил колонку и на максимальной громкости запускал музыку, вызывая возмущение местных жителей.

«Гимн Украины врубает своим соседям мужчина в Приморье. <...> Сейчас он обосновался в Перелетном и регулярно достает местных: выносит колонку и на всю включает музыку Незалежной. Ситуация накалилась до предела — среди жителей есть участники СВО и родители», — сообщает telegram-канал Amur Mash. Уточняется, что любителю включать украинский гимн 73 лет и у него есть судимости.

На него неоднократно поступали коллективные жалобы как в органы власти, так и в прокуратур. Ранее он избегал ответственности, меняя место проживания. Так в селе Горное его обвиняли в оскорблениях и провокационном поведении. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям мужчины.

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В Приморском крае 73-летний житель поселка Перелетный неоднократно включал на улице гимн Украины перед соседями, среди которых есть матери погибших участников специальной военной операции (СВО). Мужчина регулярно выносил колонку и на максимальной громкости запускал музыку, вызывая возмущение местных жителей. «Гимн Украины врубает своим соседям мужчина в Приморье. <...> Сейчас он обосновался в Перелетном и регулярно достает местных: выносит колонку и на всю включает музыку Незалежной. Ситуация накалилась до предела — среди жителей есть участники СВО и родители», — сообщает telegram-канал Amur Mash. Уточняется, что любителю включать украинский гимн 73 лет и у него есть судимости. На него неоднократно поступали коллективные жалобы как в органы власти, так и в прокуратур. Ранее он избегал ответственности, меняя место проживания. Так в селе Горное его обвиняли в оскорблениях и провокационном поведении. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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