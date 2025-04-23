Мужчина в Приморье заставлял родственников бойцов СВО слушать украинский гимн

В Приморском крае 73-летний житель поселка Перелетный неоднократно включал на улице гимн Украины перед соседями, среди которых есть матери погибших участников специальной военной операции (СВО). Мужчина регулярно выносил колонку и на максимальной громкости запускал музыку, вызывая возмущение местных жителей.
«Гимн Украины врубает своим соседям мужчина в Приморье. <...> Сейчас он обосновался в Перелетном и регулярно достает местных: выносит колонку и на всю включает музыку Незалежной. Ситуация накалилась до предела — среди жителей есть участники СВО и родители», — сообщает telegram-канал Amur Mash. Уточняется, что любителю включать украинский гимн 73 лет и у него есть судимости.
На него неоднократно поступали коллективные жалобы как в органы власти, так и в прокуратур. Ранее он избегал ответственности, меняя место проживания. Так в селе Горное его обвиняли в оскорблениях и провокационном поведении. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям мужчины.
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