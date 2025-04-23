Награда чиновнице и новые уголовные дела в госуниверситете: главное в Кургане за 23 апреля

В Курганской области возбуждены новые уголовные дела в ходе предварительного следствия о возможных нарушениях в местном госуниверситете. Об этом и прочих главных событиях дня — в подборке URA.RU.
Новые уголовные дела по нарушениям в госуниверситете
В ходе предварительного следствия по фактам возможных нарушений миграционного законодательства в Курганском государственном университете возбуждены новые уголовные дела. Об этом сообщили на судебном заседании по вопросу о продлении меры пресечения одному из подозреваемых.
В частности, были возбуждены уголовные дела по следующим статьям: часть 5 статьи 33 (пособничество), часть 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), а также часть 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Под подозрение попали два человека и возможная группа лиц. В СИЗО уже находятся три фигуранта, среди которых и.о. руководителя филиала КГУ Светлана Сажина.
Новый геоглиф у Барабы
В Курганской области 26 апреля планируется высадить крупнейший геоглиф с надписью «80 лет Победы», выполненный из деревьев. Композиция разместится в окрестностях села Бараба, расположенного в Кетовском муниципальном округе.
Место для создания геоглифа уже определено. В церемонии предполагается участие представителей органов власти высокого уровня. Также ожидается, что к акции присоединятся около 200 человек, среди которых будут волонтеры, участники специальной военной операции, представители общественных организаций и предприниматели.
Для формирования надписи будет использовано порядка 20 тысяч молодых сосен, которые займут территорию площадью 13 гектаров. Посадочные работы развернутся на четырех гектарах земли.
Поймана группа пособников браконьеров в Далматово
В Далматовском муниципальном округе сотрудники полиции задержали группу жителей региона, подозреваемых в длительном браконьерстве. По информации ведомства, трое мужчин, возраст которых составляет от 33 до 37 лет, систематически занимались незаконным отстрелом диких животных. Незадолго до задержания злоумышленники добыли четырех сибирских косуль. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых были изъяты туши животных, транспортное средство, использовавшееся для перевозки добычи, а также гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы.
В отношении задержанных следственным отделом ОМВД России по Далматовскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят дополнительные мероприятия по выявлению других возможных эпизодов противоправной деятельности.
Поджоги в Катайском округе
В городе Катайске жители обнаружили шесть источников возгорания сухой травы вдоль улицы Береговой. Согласно предварительной информации, масштабный пожар, произошедший вечером 22 апреля, возник в результате умышленного поджога.
По выводам компетентных органов, причиной происшествия стали действия человека. Власти отметили, что инцидент нельзя расценивать как детскую шалость: на протяжении около 500 метров вдоль берега были зафиксированы шесть отдельных очагов возгорания. После ликвидации пожара на месте происшествия всю ночь дежурили службы экстренного реагирования, чтобы не допустить повторного возгорания.
Награда чиновнице
Галина Замятина, возглавляющая МКУ «Чашинский территориальный отдел» Каргапольского муниципального округа, удостоена почетного звания. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Согласно тексту указа, 57-летней чиновнице было присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Эта награда вручена за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления в стране и многолетний добросовестный труд.
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