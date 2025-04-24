В Екатеринбург впервые привезли уникальные артефакты древнегреческой эпохи

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Музей истории Екатеринбурга привезли артефакты, найденные при раскопках античного города-полиса, а позднее и северо-восточного форпоста Византийской империи. Сейчас на том месте расположен заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь). Экспозиция рассказывает о подвиге сотрудников музея в годы войны, передает корреспондент URA.RU.
«Севастопольские историки встали у основания уральской школы византинистики, которая уже к 70-м годам обрела истинный научный авторитет и была признана не только в Советском Союзе, но и за пределами нашего государства. Те коллекции и предметы, фотодокументы и просто документы фактически впервые увидели свет и впервые доступны для посетителя. Они хранились упакованными в ящики и были недоступны для просмотра», — рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Экспозиция «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса» проработает до 2 сентября на площадке креативного кластера «Л52» Музея истории Екатеринбурга. Найти ее можно будет в выставочном пространстве «Наука в большом городе». В основе коллекции выставки — история подвига сотрудников Херсонесского музея в годы войны. Гости смогут познакомиться с судьбами людей, которые, рискуя своими жизнями, спасали культурное наследие страны — всего более 11 тысяч артефактов, однако на выставке представлена лишь часть.
«Мы привезли немного предметов, но дело сейчас не в количестве предметов, а дело в том, какую тему мы хотели поднять этой выставкой и своим визитом к вам. Мы хотели, конечно, вспомнить тех людей, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья, наверняка не думая об этом, спасали народное достояние, спасали нашу с вами историю. И которые являются примером подвига и примером патриотизма», — подытожила директор государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.
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