Прокуратура разберется со стрельбой подростка в центре Тюмени

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту стрельбы в городе после публикации в СМИ. Инцидент произошел на улице Дзержинского, сообщила пресс-служба ведомства.
«В СМИ распространяется информация о стрельбе подростка из пневматического пистолета на улице Дзержинского города Тюмени», — сказано в telegram-канале надзорного органа. Прокуратура проверит соблюдение законов о порядке в общественных местах и эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, принимая меры при выявлении нарушений.
Ранее URA.RU сообщало, что на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени молодой человек стрелял в воздух среди людей, о чем сообщила «Русская дружина» в соцсетях. Специалисты заявили, что задержали нарушителя.
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