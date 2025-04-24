Прокуратура разберется со стрельбой подростка в центре Тюмени

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Прокуратура проверит соблюдение законов о порядке в общественных местах в Тюмени (архивное фото)
Прокуратура проверит соблюдение законов о порядке в общественных местах в Тюмени (архивное фото) Фото:

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту стрельбы в городе после публикации в СМИ. Инцидент произошел на улице Дзержинского, сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ распространяется информация о стрельбе подростка из пневматического пистолета на улице Дзержинского города Тюмени», — сказано в telegram-канале надзорного органа. Прокуратура проверит соблюдение законов о порядке в общественных местах и эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, принимая меры при выявлении нарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени молодой человек стрелял в воздух среди людей, о чем сообщила «Русская дружина» в соцсетях. Специалисты заявили, что задержали нарушителя.

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Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту стрельбы в городе после публикации в СМИ. Инцидент произошел на улице Дзержинского, сообщила пресс-служба ведомства. «В СМИ распространяется информация о стрельбе подростка из пневматического пистолета на улице Дзержинского города Тюмени», — сказано в telegram-канале надзорного органа. Прокуратура проверит соблюдение законов о порядке в общественных местах и эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, принимая меры при выявлении нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени молодой человек стрелял в воздух среди людей, о чем сообщила «Русская дружина» в соцсетях. Специалисты заявили, что задержали нарушителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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