Приставы заморозили долги прикамских бойцов СВО на десятки миллионов

Списаны долги по кредитам 211 участников СВО из Пермского края
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Приставы не придут к военным за долгами
Приставы не придут к военным за долгами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В первые три месяца текущего года на территории Прикамья было прекращено 598 исполнительных производств в отношении 211 участников спецоперации ВС РФ. Общая сумма долговых обязательства превысила 48,5 млн рублей, передает пресс-служба ГУФССП России по региону.

«В первом квартале 2025 года судебные приставы Пермского края прекратили 598 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму свыше 48,5 млн рублей. Этой мерой поддержки воспользовались 211 пермяков, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также пять членов семей участников СВО», — указано на сайте службы.

Подать заявление на списание долгов военный может сразу после подписания контракта. Таким же правом обладают его родственники. Бумаги можно отправить дистанционно на официальном сайте ФССП или через портал «Госуслуги». 

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В первые три месяца текущего года на территории Прикамья было прекращено 598 исполнительных производств в отношении 211 участников спецоперации ВС РФ. Общая сумма долговых обязательства превысила 48,5 млн рублей, передает пресс-служба ГУФССП России по региону. «В первом квартале 2025 года судебные приставы Пермского края прекратили 598 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму свыше 48,5 млн рублей. Этой мерой поддержки воспользовались 211 пермяков, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также пять членов семей участников СВО», — указано на сайте службы. Подать заявление на списание долгов военный может сразу после подписания контракта. Таким же правом обладают его родственники. Бумаги можно отправить дистанционно на официальном сайте ФССП или через портал «Госуслуги». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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