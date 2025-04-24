1 мая в Пермском крае произойдет пик похолодания

Холодный фронт доберется до Пермского края в ночь на 27 апреля. Он принесет значительные осадки до 8-13 миллиметров в центральных и восточных районах региона. Это будет дождь, но вечером возможен и мокрый снег, предупреждают синоптики.
«На большей части края днем 27 апреля будет не выше +5…+8 градусов. При этом на юго-востоке будет по-прежнему до +18 градусов. В Перми днем дожди и около +5 градусов. Заток холода в тылу циклона продолжится еще в понедельник 28 апреля, с вероятными зарядами ливневого мокрого снега и крупы», — пишет telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Во вторник выйдет следующий циклон. Это принесет мощное вторжение холода именно на Урал. В среду вероятен снег. Пик похолодания с наступит в ночь на 1 мая. Температура воздуха составит -1…-6 градусов. Днем чуть теплее — от +2…+7 градусов.
Таким образом, пермяков ждет рядовое весеннее похолодание. Оно несопоставимо с аномально длительной волной холода в 2024 году, и даже с похолоданием в первой половине мая 2017 года, отмечают метеорологи.
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