25 апреля 2025

Глава Челябинска Лошкин передал Ясиноватой партию гумпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин привез в Ясиноватую собранную челябинцами помощь
Алексей Лошкин привез в Ясиноватую собранную челябинцами помощь Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин передал в город Ясиноватая Донецкой Народной Республики партию гуманитарной помощи. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.

«Это не просто груз — это живое участие тех, кто верит в нас и готов делиться самым необходимым. Эта помощь адресована школам, муниципальным предприятиям и нашим землякам в ПВР, вынужденным покинуть дома из-за войны», — написал Александр Пеняев в своем telegram-канале.

В передаче помощи также принял участие депутат от «Единой России» Челябинской городской Думы Денис Лапотышкин. Гости помогли разгрузить машину с переданными посылками.

Как URA.RU писало ранее, гуманитарную помощь для Ясиноватой помогли собрать сотрудники администрации Челябинска, депутаты городской думы, работники социальных учреждений и неравнодушные горожане. Ее суммарный вес составил около 20 тонн.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин передал в город Ясиноватая Донецкой Народной Республики партию гуманитарной помощи. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. «Это не просто груз — это живое участие тех, кто верит в нас и готов делиться самым необходимым. Эта помощь адресована школам, муниципальным предприятиям и нашим землякам в ПВР, вынужденным покинуть дома из-за войны», — написал Александр Пеняев в своем telegram-канале. В передаче помощи также принял участие депутат от «Единой России» Челябинской городской Думы Денис Лапотышкин. Гости помогли разгрузить машину с переданными посылками. Как URA.RU писало ранее, гуманитарную помощь для Ясиноватой помогли собрать сотрудники администрации Челябинска, депутаты городской думы, работники социальных учреждений и неравнодушные горожане. Ее суммарный вес составил около 20 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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