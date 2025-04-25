Глава Челябинска Алексей Лошкин передал в город Ясиноватая Донецкой Народной Республики партию гуманитарной помощи. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
«Это не просто груз — это живое участие тех, кто верит в нас и готов делиться самым необходимым. Эта помощь адресована школам, муниципальным предприятиям и нашим землякам в ПВР, вынужденным покинуть дома из-за войны», — написал Александр Пеняев в своем telegram-канале.
В передаче помощи также принял участие депутат от «Единой России» Челябинской городской Думы Денис Лапотышкин. Гости помогли разгрузить машину с переданными посылками.
Как URA.RU писало ранее, гуманитарную помощь для Ясиноватой помогли собрать сотрудники администрации Челябинска, депутаты городской думы, работники социальных учреждений и неравнодушные горожане. Ее суммарный вес составил около 20 тонн.
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