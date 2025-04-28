Радоница и Всемирный день танца: какие праздники россияне отметят 29 апреля 2025 года

В конце апреля 2025 года россиян ожидает целый ряд знаменательных дат. 29 апреля православные верующие отметят особый день поминовения усопших — Радоницу, которую называют «Пасхой для умерших». В народном календаре эта дата известна как Арина-урви берега — день, когда реки входят в привычные русла после половодья. Кроме того, 29 апреля отмечаются два важных международных праздника — Всемирный день танца и Всемирный день желаний. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и особенности, которые важно учитывать верующим и всем, кто чтит народные обычаи — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 29 апреля 2025
Радоница
29 апреля 2025 года, во вторник второй недели после Пасхи (Фоминой недели), православные христиане будут отмечать Радоницу — первый после Пасхи день особого поминовения усопших. Этот день считается «Пасхой для усопших», когда живые символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже покинувшими земной мир.
История и смысл праздника
Этимологически слово «Радоница» восходит к словам «род» и «радость». Особое положение этого праздника в годичном круге церковных торжеств — сразу после Светлой пасхальной недели — призывает христиан не скорбеть о смерти близких, а радоваться их рождению в вечную жизнь. Победа над смертью, одержанная через смерть и воскресение Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах ещё в древности. В Русской православной церкви первое упоминание Радоницы как церковного праздника относится к XIV веку.
Традиции Радоницы
Традиционно на Радоницу существовал обычай празднования Пасхи на могилах усопших. Верующие приносили на кладбище крашеные яйца и другие пасхальные яства, совершали поминальную трапезу, а часть приготовленного отдавали нуждающимся на помин души. Такое символическое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает христианскую веру в то, что умершие продолжают быть членами Церкви Бога, «Который не есть Бог мертвых, но живых» (Евангелие от Матфея, 22:32).
В современной православной традиции церковь не поощряет принесение еды на могилы. Вместо этого верующим рекомендуется: — Прийти в храм к началу службы — Подать записку с именами усопших для поминовения — После службы посетить кладбище — Привести в порядок могилу — Помолиться, зажечь свечу, постоять в молчании
Важно отметить, что распространившийся в некоторых регионах обычай посещать кладбища в сам день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви. Вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших традиционно не совершается.
Народный праздник 29 апреля 2025
Арина — «урви берега»
В народном календаре 29 апреля 2025 года отмечается день Арины — «урви берега». Название праздника несет в себе напоминание об опасности берегов в этот период — подмытые половодьем, они могут внезапно обрушиться. К этому времени реки обычно входят в свои привычные русла, оставляя после себя размытые мосты и разрушенные овраги.
История праздника
Народный праздник Арина получил своё название в честь мученицы Ирины, память которой отмечается православной церковью в этот день. Согласно преданию, Ирина вместе со старшими сестрами Агапией и Хионией жила в предместье итальянского города Аквилеи в конце III — начале IV столетия. Рано осиротев, сестры посвятили жизнь православной вере.
Когда их схватили по приказу императора Диоклетиана и привели на суд, девушки отказались отречься от христианства даже под угрозой смерти. Агапию и Хионию сожгли в первый же день, а Ирину отвели в публичный дом, однако там к праведнице никто не осмелился прикоснуться. После этого мученицу казнили на горе, поразив стрелой из лука.
Традиции и обряды
На Арину принято активно работать в саду и огороде: белить стволы садовых деревьев; сеять гречиху; высаживать в специальные ящики-срубы рассаду капусты и помидоров
По народным приметам, дни после Арины обычно солнечные и теплые, что способствует активному росту молодых культур. Высаживая капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные приговоры существовали для каждого овоща. В этот день также было принято выжигать траву в поле и читать заговоры для разлуки мужа с соперницей.
Приметы на Арину — урви берега
В народе существовали особые приметы, связанные с этим днем: распустились цветы на ольхе — пора сеять гречиху; «Запылала» лещина — можно сажать лес. По поведению рассады судили о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют воду при поливке — сенокос придется на сухие дни; услышать во сне колокольный звон — к пожару
Что можно и нельзя делать 29 апреля 2025 года
Учитывая сочетание православной Радоницы и народного праздника Арины, существует ряд рекомендаций и ограничений на этот день:
Разрешенные действия
- Посещать храм и молиться за упокоение усопших
- Передавать записки на панихиду священнику
- Посещать кладбище и приводить в порядок могилы родственников
- Устраивать благотворительные обеды для малоимущих
- Работать в саду и огороде (белить деревья, сеять, высаживать рассаду)
- Умываться дождевой водой (особенно рекомендуется девушкам — считалось, что это делает их красивее)
Запреты и ограничения
- Нельзя устраивать шумные застолья и развлекательные мероприятия
- Запрещается ругаться, употреблять непристойные выражения
- Не следует грустить, плакать и раздражаться (на Радоницу принято радоваться)
- Нежелательно устраивать поминки непосредственно на кладбище
- Запрещается употреблять алкоголь на могилах родственников
- Нельзя оставлять на кладбище еду и спиртные напитки
- Не рекомендуется отказывать в милостыне нуждающимся
- По народным поверьям, до посещения кладбища не стоит заниматься работой, связанной с землей
- Беременным женщинам не рекомендуется посещать кладбища (хотя церковь не запрещает этого)
Международные праздники 29 апреля 2025
Международный день танца
29 апреля 2025 года во всем мире отмечается Международный день танца (International Dance Day) — праздник, посвященный всем стилям танцевального искусства. В России этот день будет отмечаться уже в 44-й раз, хотя и на неофициальном уровне.
История праздника
Международный день танца основан в 1982 году по инициативе Международного совета танца (CID) ЮНЕСКО. Дата праздника предложена русским танцовщиком, педагогом и хореографом Петром Гусевым и приурочена ко дню рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (29 апреля 1727 года), которого считают «отцом современного балета».
Жан-Жорж Новерр — выдающийся реформатор и теоретик хореографического искусства. За свою жизнь он поставил более 80 балетов и разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.
Традиции праздника
По замыслу учредителей, главная идея Международного дня танца — объединение всех направлений танца как единой формы искусства. Чествование танца как способа преодоления политических, культурных и этнических границ, возможности объединять людей во имя дружбы и мира.
Традиционно в этот день известная личность из мира хореографии выступает с обращением к общественности, напоминая о красоте танца. С такими посланиями в разные годы выступали мировые знаменитости: Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Морис Бежар, Михаил Барышников и многие другие.
В России в Международный день танца также существует традиция вручать единственную профессиональную балетную премию — «Душа танца». Эта награда была учреждена в 1994 году журналом «Балет» совместно с Министерством культуры РФ и вручается мастерам за достижения в развитии отечественного хореографического искусства.
Интересные факты о танце
- 11 декабря отмечается Международный день танго
- 29 апреля 1991 года была основана ежегодная балетная премия "Бенуа де ла данс"
- В русском языке слово "танец" появилось только в XVII веке, до этого использовалось слово "пляска"
- В Стокгольме с 1953 года работает Музей танца
- Для изготовления балетной пачки требуется 13-16 метров тюля
- Самое известное в мире балетное представление — "Лебединое озеро"
- Первый балетный спектакль в России состоялся в 1673 году
Всемирный день желаний
29 апреля отмечается еще один трогательный праздник — Всемирный день желаний. Этот день напоминает о том, что исполнение даже маленького желания может иметь огромное значение для человека.
История праздника
Дата праздника имеет глубокое символическое значение. 29 апреля 1977 года таможенник Томми Остин принял решение, которое изменило жизнь многих людей. Он решил осуществить мечту 4-летнего Кристофера Джеймса Грейчуса, больного лейкемией, который хотел стать полицейским.
Спустя три года, когда состояние мальчика ухудшилось, Томми связался с Департаментом полиции Аризоны и организовал для Кристофера полет на полицейском вертолете. В аэропорте Финикса мальчика встретил эскорт из трех патрульных автомобилей и мотоцикла. Кристоферу вручили значок почетного полицейского Аризоны и даже сшили специально для него форму.
Вскоре мальчик скончался, но его история вдохновила офицеров Департамента полиции на создание фонда имени Кристофера Джеймса Грейчуса. Этот фонд исполняет желания умирающих и тяжелобольных детей, независимо от их национальности, расы, религии и страны проживания. Сегодня волонтерами фонда работают более 30 тысяч человек, а спонсируют его крупнейшие мировые компании.
Традиции праздника
В России в этот день благотворительные организации и неравнодушные люди стараются дарить радость больным детям. Например, в 2014 году благотворительный фонд «Подсолнух» совместно с актером Гошей Куценко организовал для пациентов Российской Детской Клинической больницы бесплатный киносеанс.
В Всемирный день желаний принято:
? Исполнять желания детей, особенно тяжелобольных
? Воплощать в жизнь свои собственные мечты
? Загадывать нематериальные желания (например, о хорошем урожае или пополнении семьи)
? Делать добрые дела для окружающих
? Помогать благотворительным организациям
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.