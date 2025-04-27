27 апреля 2025

В Тюмени уличные гонщики прогнали детей из парка и устроили заезды прямо на газонах. Видео

В Заречном парке Тюмени водители ВАЗов с мигалками устроили гонки на газонах
© Служба новостей «URA.RU»
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На одном из автомобилей были установлены мигалки
На одном из автомобилей были установлены мигалки Фото:

В Тюмени несколько водителей отечественных ВАЗов прогнали детей из парка Заречный и устроили заезды прямо на газонах. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Это парк Заречный! Кучу детей с поляны разогнали! Без номеров, с мигалками, тонированы от и до. 27 апреля в 18:30, вызванный наряд ГИБДД так и не приехал., — сообщил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «ЛГБТ * (запрещенная в России экстремистская организация, — прим. ред.) официально запрещен на законодательном уровне, так вот выкручиваются ребята, стараются без слов рассказать всем о своей ориентации», — написал под публикацией Михаил Мочалов. «Какие злые все. Лучше пусть они в поле „пятаки“ крутят, чем на городских улицах», — отметила Ольга Мелкова. 

Видеозапись уже изучили в областной Госавтоинспекции. В пресс-службе ГАИ агентству сообщили, что проводится проверка.

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В Тюмени несколько водителей отечественных ВАЗов прогнали детей из парка Заречный и устроили заезды прямо на газонах. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Это парк Заречный! Кучу детей с поляны разогнали! Без номеров, с мигалками, тонированы от и до. 27 апреля в 18:30, вызванный наряд ГИБДД так и не приехал., — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «ЛГБТ * (запрещенная в России экстремистская организация, — прим. ред.) официально запрещен на законодательном уровне, так вот выкручиваются ребята, стараются без слов рассказать всем о своей ориентации», — написал под публикацией Михаил Мочалов. «Какие злые все. Лучше пусть они в поле „пятаки“ крутят, чем на городских улицах», — отметила Ольга Мелкова.  Видеозапись уже изучили в областной Госавтоинспекции. В пресс-службе ГАИ агентству сообщили, что проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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