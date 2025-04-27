В Тюмени несколько водителей отечественных ВАЗов прогнали детей из парка Заречный и устроили заезды прямо на газонах. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».
«Это парк Заречный! Кучу детей с поляны разогнали! Без номеров, с мигалками, тонированы от и до. 27 апреля в 18:30, вызванный наряд ГИБДД так и не приехал., — сообщил анонимный автор публикации.
В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «ЛГБТ * (запрещенная в России экстремистская организация, — прим. ред.) официально запрещен на законодательном уровне, так вот выкручиваются ребята, стараются без слов рассказать всем о своей ориентации», — написал под публикацией Михаил Мочалов. «Какие злые все. Лучше пусть они в поле „пятаки“ крутят, чем на городских улицах», — отметила Ольга Мелкова.
Видеозапись уже изучили в областной Госавтоинспекции. В пресс-службе ГАИ агентству сообщили, что проводится проверка.
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