«Была паника и страх больше не увидеть близких»: тюменка рассказала о последствиях тяжелой аллергии

На фоне тяжелой аллергии у жительницы Тюмени развился токсический гепатит
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка продолжает оставаться в больнице и пока не знает, когда ее выпишут
Девушка продолжает оставаться в больнице и пока не знает, когда ее выпишут Фото:

Помимо сыпи и язв, которые покрывают почти все тело тюменки, у нее диагностировали и токсический гепатит, который развился на фоне инфекции. Об этом девушка рассказала корреспондентам URA.RU.

«В начале была сильнейшая паника и страх больше не увидеть близких. Сейчас я чувствую себя спокойнее, но есть тревожность о последствиях и дальнейшем восстановлении. В данный момент высыпания прекратили распространяться по телу, кожа постепенно начала восстанавливаться. Сейчас врачи лечат мою печень, на фоне аллергической реакции возник токсический гепатит», — рассказала Мария.

С пятнами и сыпью по всему телу девушка обратилась в больницу 16 апреля. Там врачи провели ряд исследований на герпес и разные виды гепатита. В итоге у тюменки обнаружились антитела к микоплазменной пневмонии. Как она сама утверждает, за несколько дней до развития аллергии, она принимала «Ибупрофен» от головной боли. Затем у нее поднялась температура, и девушке пришлось принять «Парацетамол».

Врачи связывают такую сильную аллергию на реакцию организма на одновременный прием болеутоляющего и жаропонижающих. При этом, как уверяет тюменка, в инструкции к этим препаратам в числе побочных эффектов указано развитие синдрома Лайелла — тяжелой формы дерматита — которую предварительно и подозревают врачи у девушки.

По словам девушки, чтобы не унывать, она начала рассказывать о болезни в своем блоге в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Тюменка призывает внимательнее относиться к своему здоровью и не принимать без назначения врача, казалось бы, привычные и «безобидные» лекарства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помимо сыпи и язв, которые покрывают почти все тело тюменки, у нее диагностировали и токсический гепатит, который развился на фоне инфекции. Об этом девушка рассказала корреспондентам URA.RU. «В начале была сильнейшая паника и страх больше не увидеть близких. Сейчас я чувствую себя спокойнее, но есть тревожность о последствиях и дальнейшем восстановлении. В данный момент высыпания прекратили распространяться по телу, кожа постепенно начала восстанавливаться. Сейчас врачи лечат мою печень, на фоне аллергической реакции возник токсический гепатит», — рассказала Мария. С пятнами и сыпью по всему телу девушка обратилась в больницу 16 апреля. Там врачи провели ряд исследований на герпес и разные виды гепатита. В итоге у тюменки обнаружились антитела к микоплазменной пневмонии. Как она сама утверждает, за несколько дней до развития аллергии, она принимала «Ибупрофен» от головной боли. Затем у нее поднялась температура, и девушке пришлось принять «Парацетамол». Врачи связывают такую сильную аллергию на реакцию организма на одновременный прием болеутоляющего и жаропонижающих. При этом, как уверяет тюменка, в инструкции к этим препаратам в числе побочных эффектов указано развитие синдрома Лайелла — тяжелой формы дерматита — которую предварительно и подозревают врачи у девушки. По словам девушки, чтобы не унывать, она начала рассказывать о болезни в своем блоге в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Тюменка призывает внимательнее относиться к своему здоровью и не принимать без назначения врача, казалось бы, привычные и «безобидные» лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...