«Была паника и страх больше не увидеть близких»: тюменка рассказала о последствиях тяжелой аллергии

Помимо сыпи и язв, которые покрывают почти все тело тюменки, у нее диагностировали и токсический гепатит, который развился на фоне инфекции. Об этом девушка рассказала корреспондентам URA.RU.
«В начале была сильнейшая паника и страх больше не увидеть близких. Сейчас я чувствую себя спокойнее, но есть тревожность о последствиях и дальнейшем восстановлении. В данный момент высыпания прекратили распространяться по телу, кожа постепенно начала восстанавливаться. Сейчас врачи лечат мою печень, на фоне аллергической реакции возник токсический гепатит», — рассказала Мария.
С пятнами и сыпью по всему телу девушка обратилась в больницу 16 апреля. Там врачи провели ряд исследований на герпес и разные виды гепатита. В итоге у тюменки обнаружились антитела к микоплазменной пневмонии. Как она сама утверждает, за несколько дней до развития аллергии, она принимала «Ибупрофен» от головной боли. Затем у нее поднялась температура, и девушке пришлось принять «Парацетамол».
Врачи связывают такую сильную аллергию на реакцию организма на одновременный прием болеутоляющего и жаропонижающих. При этом, как уверяет тюменка, в инструкции к этим препаратам в числе побочных эффектов указано развитие синдрома Лайелла — тяжелой формы дерматита — которую предварительно и подозревают врачи у девушки.
По словам девушки, чтобы не унывать, она начала рассказывать о болезни в своем блоге в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Тюменка призывает внимательнее относиться к своему здоровью и не принимать без назначения врача, казалось бы, привычные и «безобидные» лекарства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!