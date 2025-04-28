В Раде объявили Украину банкротом

Внешний долг Украины превысил 100% от объема валового внутреннего продукта, что свидетельствует о фактическом банкротстве страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.
«Мы (Украина — прим. URA.RU) впервые в истории имеем более 100% внешнего долга сравнительно с ВВП. Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы банкроты», — заявил депутат в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов». По его утверждению, вторым по значимости вызовом для Украины выступают трудности, связанные с мобилизацией.
Ранее Украина столкнулась с риском дефолта после провала переговоров о реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов. В мае Киев должен будет определить, выплатит ли он около 600 миллионов долларов по облигациям, привязанным к ВВП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.