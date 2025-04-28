В Раде объявили Украину банкротом

Депутат Рады Цымбалюк заявил о банкротстве Украины
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Цымбалюк заявил, что впервые долг Украины превысил 100% от ВВП
Цымбалюк заявил, что впервые долг Украины превысил 100% от ВВП Фото:

Внешний долг Украины превысил 100% от объема валового внутреннего продукта, что свидетельствует о фактическом банкротстве страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.

«Мы (Украина — прим. URA.RU) впервые в истории имеем более 100% внешнего долга сравнительно с ВВП. Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы банкроты», — заявил депутат в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов». По его утверждению, вторым по значимости вызовом для Украины выступают трудности, связанные с мобилизацией.

Ранее Украина столкнулась с риском дефолта после провала переговоров о реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов. В мае Киев должен будет определить, выплатит ли он около 600 миллионов долларов по облигациям, привязанным к ВВП.

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Внешний долг Украины превысил 100% от объема валового внутреннего продукта, что свидетельствует о фактическом банкротстве страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк. «Мы (Украина — прим. URA.RU) впервые в истории имеем более 100% внешнего долга сравнительно с ВВП. Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы банкроты», — заявил депутат в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов». По его утверждению, вторым по значимости вызовом для Украины выступают трудности, связанные с мобилизацией. Ранее Украина столкнулась с риском дефолта после провала переговоров о реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов. В мае Киев должен будет определить, выплатит ли он около 600 миллионов долларов по облигациям, привязанным к ВВП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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