FT: Украине грозит дефолт уже в мае

Украина столкнулась с риском дефолта из-за провала переговоров о реструктуризации долга на 2,6 млрд. В мае Киеву предстоит принять решение по выплатам на 600 млн по ВВП-облигациям, сообщает Financial Times (FT).
«Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов», — пишет FT. Издание добавило, что украинской стороне предстоит принять решение относительно потенциального объявления дефолта по облигациям на сумму около 600 миллионов долларов США уже в мае.
После неудачных предварительных переговоров в Вашингтоне, министерство финансов страны сообщило о намерении рассмотреть все возможные варианты решения проблемы. Они желают продолжить переговоры с держателями облигаций.
Украинское правительство официально заявило на Лондонской бирже о прекращении любых дальнейших переговоров с держателями ВВП-варрантов. Об этом написало издание «РБК-Украина».
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