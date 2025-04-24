FT: Украине грозит дефолт уже в мае

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Долга Украины составляет 2,6 млрд долларов
Долга Украины составляет 2,6 млрд долларов Фото:

Украина столкнулась с риском дефолта из-за провала переговоров о реструктуризации долга на 2,млрдВ мае Киеву предстоит принять решение по выплатам на 600 млн по ВВП-облигациям, сообщает Financial Times (FT).

«Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов», — пишет FT. Издание добавило, что украинской стороне предстоит принять решение относительно потенциального объявления дефолта по облигациям на сумму около 600 миллионов долларов США уже в мае.

После неудачных предварительных переговоров в Вашингтоне, министерство финансов страны сообщило о намерении рассмотреть все возможные варианты решения проблемы. Они желают продолжить переговоры с держателями облигаций.

Украинское правительство официально заявило на Лондонской бирже о прекращении любых дальнейших переговоров с держателями ВВП-варрантов. Об этом написало издание «РБК-Украина».

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Украина столкнулась с риском дефолта из-за провала переговоров о реструктуризации долга на 2 , 6  млрд .  В мае Киеву предстоит принять решение по выплатам на  600 млн по ВВП-облигациям, сообщает Financial Times (FT). «Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов», — пишет FT. Издание добавило, что украинской стороне предстоит принять решение относительно потенциального объявления дефолта по облигациям на сумму около 600 миллионов долларов США уже в мае. После неудачных предварительных переговоров в Вашингтоне, министерство финансов страны сообщило о намерении рассмотреть все возможные варианты решения проблемы. Они желают продолжить переговоры с держателями облигаций. Украинское правительство официально заявило на Лондонской бирже о прекращении любых дальнейших переговоров с держателями ВВП-варрантов. Об этом написало издание «РБК-Украина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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