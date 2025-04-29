В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажки

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Ребенок облокотился на оконную сетку (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажного дома по адресу Высокогорской,27. Ребенок выжил, его госпитализировали, рассказал очевидец.

«Сперва оконная сетка выпала, а потом ребенок. Это у нас четвертый подъезд. Соседей много тут же набежало», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Это случилось накануне. На место ЧП быстро набежали соседи, которые вызвали полицейских и медиков.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажного дома по адресу Высокогорской,27. Ребенок выжил, его госпитализировали, рассказал очевидец. «Сперва оконная сетка выпала, а потом ребенок. Это у нас четвертый подъезд. Соседей много тут же набежало», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Это случилось накануне. На место ЧП быстро набежали соседи, которые вызвали полицейских и медиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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