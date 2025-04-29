В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажки

29 апреля 2025 в 19:47 Размер текста - 17 +

Ребенок облокотился на оконную сетку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажного дома по адресу Высокогорской,27. Ребенок выжил, его госпитализировали, рассказал очевидец. «Сперва оконная сетка выпала, а потом ребенок. Это у нас четвертый подъезд. Соседей много тут же набежало», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Это случилось накануне. На место ЧП быстро набежали соседи, которые вызвали полицейских и медиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажного дома по адресу Высокогорской,27. Ребенок выжил, его госпитализировали, рассказал очевидец. «Сперва оконная сетка выпала, а потом ребенок. Это у нас четвертый подъезд. Соседей много тут же набежало», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Это случилось накануне. На место ЧП быстро набежали соседи, которые вызвали полицейских и медиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.