Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюменской области 1 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. Такие правила установлены постановлением правительства региона.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. Запрет действует с 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, в том числе в день Весны и Труда 1 мая», — говорится в документе.
Постановление было принято в Тюменской области еще в 2017 году. С тех пор текст постановления несколько раз редактировался, однако запрет на продажу спиртного остается в силе все годы.
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