29 апреля 2025

Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени во время празднования 1 мая продажа алкоголя будет под запретом
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на продажу спиртного в праздники действует в регионе с 2017 года
Запрет на продажу спиртного в праздники действует в регионе с 2017 года Фото:

В Тюменской области 1 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. Такие правила установлены постановлением правительства региона.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. Запрет действует с 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, в том числе в день Весны и Труда 1 мая», — говорится в документе.

Постановление было принято в Тюменской области еще в 2017 году. С тех пор текст постановления несколько раз редактировался, однако запрет на продажу спиртного остается в силе все годы.

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В Тюменской области 1 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. Такие правила установлены постановлением правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. Запрет действует с 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, в том числе в день Весны и Труда 1 мая», — говорится в документе. Постановление было принято в Тюменской области еще в 2017 году. С тех пор текст постановления несколько раз редактировался, однако запрет на продажу спиртного остается в силе все годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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