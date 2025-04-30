The Economist рассказал, о чем Зеленский упрашивал Трампа во время встречи в Ватикане

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане призывал президента США Дональда Трампа не выходить из процесса урегулирования конфликта на Украине, который может решить только он. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на украинские источники.
«Украинские источники говорят, что г-н Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы донести простое сообщение: господин Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он», — говорится в статье. Кроме этого, глава киевского режима заявил, что Киев готов к безусловному прекращению огня, а Москва якобы — нет.
Зеленский и Трамп встретились 26 апреля во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Они беседовали прямо в центре католической церкви, сидя на стульях друг напротив друга.
На днях США пригрозили выйти из переговоров по урегулированию конфликта в Украине, если не будет достигнут прогресс. Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от обеих сторон и акцентировала необходимость быстрого и длительного мира. Она подчеркнула, что без прогресса США могут прекратить свою роль посредника в процессе, передает «Царьград».
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