Психолог заявила, что у Ефремова глубокая депрессия

Психолог Ланг: актер Михаил Ефремов находится в состоянии глубокой депрессии
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Михаил Ефремов назвал алкоголь свои врагом
Михаил Ефремов назвал алкоголь свои врагом Фото:
новость из сюжета
Михаил Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов находится в состоянии глубокой депрессии. К такому выводу пришел психолог Сергей Ланг, проанализировав фотографии актера в автобусе.

«Очень закрытая поза, он закрыт от социума. Это говорит об эмоциональной усталости, о стрессе, который, наверное, уже перешел в глубокую депрессию», — передает слова психолога Газета.ru. Психолог также отметил признаки эмоционального истощения актера, указывающие на желание артиста избегать контактов с окружающими.

30 апреля появились сведения, что Ефремова видели в общественном транспорте, что подтверждает его слова об отказе от вождения. На заседании по УДО актер заявил о полном прекращении употребления алкоголя, назвав его своим главным противником.

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Актер Михаил Ефремов находится в состоянии глубокой депрессии. К такому выводу пришел психолог Сергей Ланг, проанализировав фотографии актера в автобусе. «Очень закрытая поза, он закрыт от социума. Это говорит об эмоциональной усталости, о стрессе, который, наверное, уже перешел в глубокую депрессию», — передает слова психолога Газета.ru. Психолог также отметил признаки эмоционального истощения актера, указывающие на желание артиста избегать контактов с окружающими. 30 апреля появились сведения, что Ефремова видели в общественном транспорте, что подтверждает его слова об отказе от вождения. На заседании по УДО актер заявил о полном прекращении употребления алкоголя, назвав его своим главным противником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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