Психолог заявила, что у Ефремова глубокая депрессия

Актер Михаил Ефремов находится в состоянии глубокой депрессии. К такому выводу пришел психолог Сергей Ланг, проанализировав фотографии актера в автобусе.
«Очень закрытая поза, он закрыт от социума. Это говорит об эмоциональной усталости, о стрессе, который, наверное, уже перешел в глубокую депрессию», — передает слова психолога Газета.ru. Психолог также отметил признаки эмоционального истощения актера, указывающие на желание артиста избегать контактов с окружающими.
30 апреля появились сведения, что Ефремова видели в общественном транспорте, что подтверждает его слова об отказе от вождения. На заседании по УДО актер заявил о полном прекращении употребления алкоголя, назвав его своим главным противником.
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