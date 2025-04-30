30 апреля 2025

Молодой челябинец попросил Путина ввести в России звание просветителя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент поддержал инициативу челябинского юноши
Президент поддержал инициативу челябинского юноши Фото:

17-летний Михаил Деманин из Челябинска предложил президенту Владимиру Путину учредить в России государственную награду для лекторов и просветителей — «Заслуженный просветитель». Неожиданное предложение от челябинца получило поддержку от главы государства. Инициатива от молодого историка прозвучала во время встречи Путина с участниками просветительского марафона «Знание.

«Лектора можно сравнить с донором. Но если донор спасает жизни физически, то лектор делает это на ментальном уровне. Он спасает наш ум, как вы отметили ранее, приносит знания в наше сердце. А на общегосударственном уровне пока нет наград, что отражали бы такой труд. Скажите, насколько возможно, чтобы в стране появилось звание или награда для проводников настоящих знаний, например, заслуженный просветитель?» — задал Михаил вопрос Путину.

В ответ президент ответил, что это хорошая идея. По его словам, сейчас только в системе общества «Знание» работает около 30 тысяч человек, а на деле — гораздо больше.

«История — это наука не о прошлом, это наука о будущем. Это очень важная составляющая нашей жизни. Я хочу вам пожелать успехов и спасибо вам за идею. Мы постараемся ее реализовать», — пообещал Путин.

Михаил, увлеченный историей со школьных лет, также рассказал лидеру страны,, как начал свой путь лектора после победы в конкурсе «Знания и лектор». Сейчас он сотрудничает с наставником — историком Станиславом Амановым из общества «Знание».

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17-летний Михаил Деманин из Челябинска предложил президенту Владимиру Путину учредить в России государственную награду для лекторов и просветителей — «Заслуженный просветитель». Неожиданное предложение от челябинца получило поддержку от главы государства. Инициатива от молодого историка прозвучала во время встречи Путина с участниками просветительского марафона «Знание. «Лектора можно сравнить с донором. Но если донор спасает жизни физически, то лектор делает это на ментальном уровне. Он спасает наш ум, как вы отметили ранее, приносит знания в наше сердце. А на общегосударственном уровне пока нет наград, что отражали бы такой труд. Скажите, насколько возможно, чтобы в стране появилось звание или награда для проводников настоящих знаний, например, заслуженный просветитель?» — задал Михаил вопрос Путину. В ответ президент ответил, что это хорошая идея. По его словам, сейчас только в системе общества «Знание» работает около 30 тысяч человек, а на деле — гораздо больше. «История — это наука не о прошлом, это наука о будущем. Это очень важная составляющая нашей жизни. Я хочу вам пожелать успехов и спасибо вам за идею. Мы постараемся ее реализовать», — пообещал Путин. Михаил, увлеченный историей со школьных лет, также рассказал лидеру страны,, как начал свой путь лектора после победы в конкурсе «Знания и лектор». Сейчас он сотрудничает с наставником — историком Станиславом Амановым из общества «Знание».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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