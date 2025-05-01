На пороге шторма: будет ли магнитная буря 2 мая 2025

Апрель оказался довольно проблемным для метеозависимых. Из-за активности Солнца на Землю часто приходили магнитные бури, которые доставили немало головных болей. Прогнозы на май обещают не меньше сюрпризов. Что нас ждет 2 мая 2025 года: будет ли очередной магнитный шторм или все пройдет спокойно — рассказываем в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные на конец апреля-начало мая 2025 года
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в конце апреля 2025 года солнечная активность продолжала расти. Индекс солнечной активности, который оценивает уровень солнечных вспышек, за сутки увеличился с 5,3 до шести баллов из 10 возможных. Это умеренно высокий уровень, указывающий на увеличение количества и интенсивности солнечных вспышек.
Последние дни ученые фиксируют небольшие вспышки на Солнце, а также одну сильную вспышку уровня М. Солнечные вспышки, особенно сильные, могут влиять на геомагнитную активность на Земле, вызывая магнитные бури. Однако, по мнению экспертов, повышение солнечной активности вряд ли затронет нашу планету в ближайшее время.
Как заявляют ученые, «признаков выхода на более серьезные вспышечные режимы нет. Область, в которой сформировалась вспышка, находится слишком далеко от линии Солнце-Земля, и несмотря на то, что вспышка была сильной, ее воздействие на Землю минимально». В целом, на данный момент прогнозы предполагают спокойную магнитосферу.
Тем не менее, ученые предупреждают, что солнечные вспышки могут быть крайне непредсказуемыми. Поэтому внезапные магнитные бури в мае 2025 года не исключены. Важно помнить, что солнечная активность может резко измениться за несколько часов.
Прогноз магнитных бурь на 2 мая 2025 года
По последним данным от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность спокойной магнитосферы на 2 мая 2025 года составляет 63%, что означает, что шансы на отсутствие геомагнитных возмущений в этот день достаточно высоки. Однако 25% вероятности геомагнитных возмущений и всего 12% вероятность магнитных бурь — это уже показатель, который нужно учитывать. Это довольно низкая вероятность, но она не исключает возможность возникновения малых бурь или возмущений.
Уровень геомагнитной активности на этот день прогнозируется на уровне трех баллов, что соответствует зеленому уровню. Важно отметить, что уровень в три балла считается довольно низким, и в такие дни магнитные бури практически не ощущаются на Земле, особенно для здоровья людей. Это означает, что в целом в этот день можно ожидать стабильную атмосферу и спокойствие на Земле. Тем не менее, нужно учитывать, что геомагнитная активность может изменяться в зависимости от динамики солнечных вспышек, и даже на «зеленый» день возможны кратковременные возмущения.
Геомагнитная активность в феврале и начале мая 2025 года
В первые недели месяца геомагнитная активность будет нестабильной. Ожидается, что с 5 по 7 мая 2025 года на Землю обрушится геомагнитный шторм, который, по прогнозам, окажет воздействие на магнитосферу в течение трех дней. В эти дни магнитная активность будет находиться на «красном» уровне, что указывает на довольно сильное влияние солнечных возмущений.
Также магнитные бури ожидаются в конце месяца, 28-29 мая 2025 года. Эти дни будут характеризоваться высокой геомагнитной активностью, что может вызвать видимые изменения в атмосфере Земли, а также повлиять на технологии (спутниковые системы, навигацию и связь).
По прогнозам, магнитная активность также повысится 8, 9, 18, 19, 20, 21 и 30 мая, когда магнитосфера будет «возбуждена». В эти дни также может быть наблюдаться повышенная геомагнитная активность, что может повлиять на электросети, системы GPS и другие технологические системы.
Как подготовиться к магнитным бурям
Хотя магнитные бури не представляют опасности для здоровья большинства людей, все же есть несколько простых рекомендаций для тех, кто чувствует повышенную чувствительность к изменениям геомагнитной активности:
- Избегайте стресса. На время бурь старайтесь минимизировать стрессовые ситуации, отдыхайте и расслабляйтесь.
- Поддерживайте здоровье. Если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, важно следить за самочувствием, вовремя принимать лекарства и консультироваться с врачом.
- Соблюдайте режим сна. Во время магнитных бурь часто возникают нарушения сна, поэтому полезно придерживаться правильного режима дня.
- Ограничьте активность на улице. В дни сильных бурь, когда магнитоактивность на уровне «красного» или «оранжевого», лучше избегать долгих прогулок на открытом воздухе.
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