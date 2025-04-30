Челябинский врач Агеева дала советы, как не переедать в майские праздники

Чтобы в майские праздники не съесть лишнюю порцию шашлыка и не выпить много не очень полезных напитков, нужно запастись большим количеством овощей и помнить про калорийность алкоголя. Об этом заявила Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
«Впереди настоящее испытание для нашего организма — майские праздники. Запаситесь большим количеством свежих овощей и помните про вред и калорийность алкоголя», — отметила Агеева. Слова врача цитирует пресс-служба областного миздрава в telegram-канале.
В день нужно съесть не менее 400–500 граммов различных овощей. Кабачки, баклажаны, перцы и грибы прекрасно сочетаются с приготовленным на гриле мясом.
Чтобы не съесть лишнего в майские праздники, стоит заранее спланировать меню, отдав предпочтение свежим продуктам и полезным рецептам. Есть осознанно, не торопясь, и прислушиваться к сигналам организма. Не набрать лишний вес в праздники поможет физическая активность — прогулки на свежем воздухе или подвижные игры с близкими. «Вода — ваш лучший союзник: пейте чистую воду, натуральные соки и травяной чай, чтобы утолить жажду и предотвратить переедание», — добавила Агеева.
Вегетарианские блюда, как и шашлык из мяса, можно приготовить на мангале и гриле. URA.RU ранее собрало топ рецептов блюд и закусок без мяса, которые можно приготовить на мангале.
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