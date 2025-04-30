30 апреля 2025

Челябинский врач Агеева дала советы, как не переедать в майские праздники

Челябинский врач Агеева: запаситесь овощами, чтобы не поправиться в праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Лишняя порция шашлыка может навредить фигуре
Лишняя порция шашлыка может навредить фигуре Фото:

Чтобы в майские праздники не съесть лишнюю порцию шашлыка и не выпить много не очень полезных напитков, нужно запастись большим количеством овощей и помнить про калорийность алкоголя. Об этом заявила Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Впереди настоящее испытание для нашего организма — майские праздники. Запаситесь большим количеством свежих овощей и помните про вред и калорийность алкоголя», — отметила Агеева. Слова врача цитирует пресс-служба областного миздрава в telegram-канале.

В день нужно съесть не менее 400–500 граммов различных овощей. Кабачки, баклажаны, перцы и грибы прекрасно сочетаются с приготовленным на гриле мясом.

Чтобы не съесть лишнего в майские праздники, стоит заранее спланировать меню, отдав предпочтение свежим продуктам и полезным рецептам. Есть осознанно, не торопясь, и прислушиваться к сигналам организма. Не набрать лишний вес в праздники поможет физическая активность — прогулки на свежем воздухе или подвижные игры с близкими. «Вода — ваш лучший союзник: пейте чистую воду, натуральные соки и травяной чай, чтобы утолить жажду и предотвратить переедание», — добавила Агеева.

Вегетарианские блюда, как и шашлык из мяса, можно приготовить на мангале и гриле. URA.RU ранее собрало топ рецептов блюд и закусок без мяса, которые можно приготовить на мангале.

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Чтобы в майские праздники не съесть лишнюю порцию шашлыка и не выпить много не очень полезных напитков, нужно запастись большим количеством овощей и помнить про калорийность алкоголя. Об этом заявила Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. «Впереди настоящее испытание для нашего организма — майские праздники. Запаситесь большим количеством свежих овощей и помните про вред и калорийность алкоголя», — отметила Агеева. Слова врача цитирует пресс-служба областного миздрава в telegram-канале. В день нужно съесть не менее 400–500 граммов различных овощей. Кабачки, баклажаны, перцы и грибы прекрасно сочетаются с приготовленным на гриле мясом. Чтобы не съесть лишнего в майские праздники, стоит заранее спланировать меню, отдав предпочтение свежим продуктам и полезным рецептам. Есть осознанно, не торопясь, и прислушиваться к сигналам организма. Не набрать лишний вес в праздники поможет физическая активность — прогулки на свежем воздухе или подвижные игры с близкими. «Вода — ваш лучший союзник: пейте чистую воду, натуральные соки и травяной чай, чтобы утолить жажду и предотвратить переедание», — добавила Агеева. Вегетарианские блюда, как и шашлык из мяса, можно приготовить на мангале и гриле. URA.RU ранее собрало топ рецептов блюд и закусок без мяса, которые можно приготовить на мангале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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