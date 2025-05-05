В Пермском крае обновят освещение на дорогах 33 муниципалитетов

В Пермском крае стартовали работы по модернизации систем освещения на региональных дорогах. В ближайшие три года обновление осветительных систем пройдет в 33 муниципалитетах региона, включая как города, так и отдаленные сельские населенные пункты.
«Определены муниципалитеты, в которых обновим системы освещения в ближайшие три года. Установим современные фонари, модернизируем опоры и системы управления, чтобы как можно больше жителей смогли передвигаться комфортно и безопасно даже в темное время суток», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стартовала реализация проекта «Светлый край». Согласно нему, к 2027 году планируется установить уличное освещение на всех региональных дорогах в границах населенных пунктов.
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