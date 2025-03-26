К 2027 году в Пермском крае установят уличное освещение на всех дорогах

В Пермском крае стартовала реализация проекта «Светлый край». Согласно нему, к 2027 году планируется установить уличное освещение на всех региональных дорогах в границах населенных пунктов.
«В течение трех лет будет установлено 207,6 километров нового освещения в 131 территории в границах 34 муниципалитетов с численностью населения более 400 тысяч человек», — рассказал на заседании правительства глава Министерства транспорта Пермского края Сергей Вешняков.
На сегодня наружным освещением обеспечены менее половины дорог региона. Кроме того, за 2024 год было зафиксировано 625 аварий в ночное время. Более трети из них случились на неосвещенных участках дорог. По мнению министра, внедрение наружного освещения снизит и социально-экономический ущерб, который оценивается, в среднем, в 1,5 млн рублей на одно ДТП с тяжелыми последствиями.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2025 году на пермских и региональных дорогах установят 15 динамических табло для водителей. Они будут заранее оповещать автомобилистов об актуальной дорожной обстановке.
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